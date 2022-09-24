بالفيديو عصابة تختطف 3 قرود شمبانزي لطلب فدية!

في سابقة هي الأولى عالميًا، اختطفت عصابة 3 قرود شمبانزي في الكونغو الديمقراطية، وطلبت فدية من 6 أرقام لإطلاق سراحها.

وكانت أرسلت العصابة مقاطع فيديو لقردة الشمبانزي المختطفة، مهددة بأنها ستقطع رأس أحدهم إذا لم تتلق الفدية، وتظهر أنثى الشمبانزي مرفوعة الذراعين المقيدتين إلى جدار.

وقال مؤسس مركز جاك لإعادة تأهيل الرئيسيات في مدينة لوبومباشي بكونغو الديمقراطية، وهو فرنسي يدعى فرانك شانتيريه:" إن الشمبانزي اختطفت ليلًا من مأواها في المدينة".

وأكد شانتيريه، أن الشمبانزي يعيشون لحظات من الرعب بسبب الخاطفين، وأن التهديدات شملت عائلته، محذرًا من أن دفع الفدية قد يعرّض جميع القردة في العالم لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل.

ولفت إلى أن الشمبانزي المختطفين هم أيتام تجارة تهريب الحيوانات البرية، وأحدهم عمره عامان، وكان في محمية جاك لبضعة أسابيع فقط بعد إنقاذه من سوق بشمال الكونغو الديمقراطية.

وبدا "شانتيريه" متشائما بشأن مصير القردة المختطفة، متوقعًا أنه لن يراهم مجددا.