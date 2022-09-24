أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 24-9-2022

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ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت خلال تعاملات السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022، رغم هبوط "النفيس" عالميًا لأدنى مستوى منذ أبريل 2020.

أسعار كافة عيارات الذهب اليوم في الكويت

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، خلال التعاملات المسائية، إلى 16.40 دينار (52.91 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 14.35 دينار (46.29 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، إلى 12.30 دينار (39.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الكويت، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 9.57 دينار (30.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الكويت

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 509.99 دينار (1645 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت (8 جرامات من عيار 21) نحو 114.79 دينار (370.36 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.5% عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة (ختام الأسبوع)، لتسجل خسائر أسبوعية بعد قرارات عدة بنوك مركزية برفع معدلات الفائدة