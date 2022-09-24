تحديث تردد قناة المجد زمان 2022 على نايل سات وبدر وعرب سات HD .. موعد برامج قناة المجد زمان ، حيث يرفق لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة المجد زمان بعد ان لاحظنا في الساعات الأخيرة عمليات بحث واسعة من المواطنين سواء اكانوا داخل المملكة العربية السعودية او خارجها عبر محرك جوجل الشهير كما بات اسم القناة وبرامجها من اكثر المواضيع تداولا على المنصات الرقمية ابرزها فيسبوك وتويتر ، حيث سجلت القناة في أول الساعات من العرض ملايين المشاهدات حيث عرض برامج ومسلسلات جميلة جدا لذلك قررنا أن نرفق لكم تحديث تردد قناة المجد زمان 2022 على نايل سات وبدر وعرب سات HD .. موعد برامج قناة المجد زمان.

.

تحديث تردد قناة المجد زمان 2022 على نايل سات وبدر وعرب سات HD .. موعد برامج قناة المجد زمان

ويمكن الآن لكافة الأشخاص من استقبال تردد قناة المجد زمان 2022 على نايل سات وبدر وعرب سات HD وضبطته بكل اريحية تامة على شاشات التلفاز كما ارفقنا لكم حسابات القناة على انستغرام وتويتر ويترتب على جميع الزائرين المتابعة حتى النهاية ، كما ونذكركم إلى أن هذه المقالة تأتي ضمن سلسلة مقالات نكتبها يوميا ونضع فيها كافة الترددات .

تردد قناة المجد زمان الجديد 2022 HD

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد قناة المجد زمان على نايل سات وهو على النحو التالي: التردد 12476 عمودي 27500 .

تردد قناة المجد زمان 2022



توقيت برامج قناة المجد زمان

أولا: برامج قناة المجد زمان

ثانيا: برامج قناة ماسة الجديدة اليوم الأحد

ثالثا: برنامج قصة وقصيدة بعد صلاة المغرب

رابعا: برنامج في المخفر 9:30 م

خامسا: برنامج كورال 11:00 م

تاسعا: برامج قناة مجد الأطفال

عاشرا: برنامج مجدكم 4:00 م

الحادية عشر: برنامج مع لومة 5:40 م

الثانية عشر: برنامج ص ض بعد صلاة المغرب

برامج قناة المجد زمان اليوم

كما وضعنا لكم ابرز برامج قناة المجد زمان اليوم الاحد الموافق 29-5-2022 وهو يوم افتتاح القناة في المملكة السعودية وهو على النحو التالي:

أولا: الأخوات سين 4:00 م

ثانيا: لوز وسكر 4:10 م

ثالثا: استوديو الإبداع 4:30 م

رابعا: مسلسل نجمة الا ربع 5:00 م

خامسا: مسلسل ضايعه ولقيناها 5:30 م

سادسا: لقطات باسمة 6:00 م

سابعا: مسلسل غبار الهجير 6:30 م

ثامنا: برنامج ثواني 7:00 م

تاسعا: برنامج المجرة من 8:00 م

قناة المجد زمان على اليوتيوب هنــــا

قناة المجد زمان على انستغرام هنـــــا

قناة المجد زمان على تويتر هنــــــا

قناة المجد زمان

وفي نهاية المقالة حول تردد قناة المجد زمان الجديد 2022 على جميع الأقمار ، فقد وضعنا لكم معلومات عامة عن قناة المجد الفضائية وهي تعد شبكة قنوات فضائية سعودية متنوعة ذات ضوابط شرعية إسلامية.