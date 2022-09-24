تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال تردد قناة الفجر الجزائرية، وهي من القنوات الهامة التي تحظى باهتمام الآلاف من المشاهدين من عشاق المسلسلات، و الدراما التركية والأجنبية، ويبحث الكثير من المتابعين باستمرار عن تردد قناة الفجر الجزائرية، لذلك وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات، وخطوات ضبط تردد القناة إشارته على أجهزة الريسيفر، ولمعرفة التردد نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

اشتهرت بتقديم العديد من المسلسلات التركية والعربية المتنوعة والمختلفة، وزادت شعبيتها في الآونة الأخيرة بسبب بثها للمسلسل التاريخي أرطغرل الذي يمثل لنا العديد من الحروب.

واستطاعت منذ نشأتها أن تسعى جاهدة لامتلاك عدد قوي من المحتويات الهادفة والمميزة، ويتم تقديم برامج ومحتوي هذه القناة من سيدي بلعباس وهي احد القنوات التابعة لشخص معروف جدا يسمى الشيخ إبن الشنفرة.

وتتميز بحرصها على التطوير والتجديد لما تقدمه لجمهورها مما جعلها من القنوات المهمة التي لها عدد كبير من المتابعين.





تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: النايل سات

خطوات ضبط قناة الفجر الجزائرية 2022

يبحث الكثير من الاشخاص عن كيفية تنزيل قناة الفجر الجزائرية والتي ويكون التنزيل بإتباع الخطوات التالية:

من خلال النقر على زر القائمة الموجود بالريموت الكنترول الخاص بجهاز الرسيفر.

يتم اختيار الإعدادات والنقر على كلمة تركيب Installation.

يتم النقر على كلمة ادخال تردد جديد من القائمة .

يضغط على إختيار تثبيت يدوي Manual installation.

ثم يتم تحديد القمر الصناعي الموجود علية التردد وهو النايل سات .

يقوم الشخص بكتابة التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية، والإستقطاب، ومعدل الترميز.

ثم الضغط فوق موافق OK.

وأخيرًا يتم النقر على كلمة حفظ التردد وبذلك تم تنزيل القناة

مميزات قناة الفجر

- تتميز بأنها تقدم محتوى هادف وراقي يناسب كافة الفئات العمرية.

- تبث محتواها بشكل مجاني وبدون اي رسوم بصورة عالية الجودة وصوت نقي من أجل الحصول على نسب مشاهدة مرتفعة.

- لا يتعارض محتوى القناة مع أي جهة فهي تلتزم بالعادات والتقاليد الملائمة للمجتمع.