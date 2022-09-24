بالفيديو زيدان ينهض من سقطة حصان بطريقة خيالية!

خطف الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد ومدرب الفريق السابق الأنظار خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

العديد من الصفحات الجماهيرية لريال مدريد تداولت فيديو لزيدان، وهو يقود حصان، لكنه لم يستطع تمالك نفسه وسقط منه.

لكن سقوط زيدان جاء بشكل استثنائي وخيالي، حيث وقع على الأرض بطريقة لا تسبب له أي أضرار.

ما قام به زيدان جعل العديد من المتابعين يؤكدون أنه لا يزال يمتلك قدرات بدنية هائلة رغم مرور 16 عاما على اعتزاله لعب كرة القدم.

ولا يزال زيدان يرفض العودة إلى التدريب بعد استقالته من ريال مدريد في صيف 2021، حيث يفضل فرصة تولي مسؤولية منتخب فرنسا.

وتشير تقارير صحفية إلى إمكانية حدوث ذلك، عقب نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي ستنطلق بعد شهرين.

ويُشار إلى أنه حال فشل منتخب فرنسا في رحلة الدفاع عن لقبه، فإنه من المتوقع أن يرحل ديدييه ديشامب عن تدريب "الديوك"، ويتولى زيدان المسؤولية بدلا منه.