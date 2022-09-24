أقوى تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية منها نايل سات في الجزائر ، وفي هذه الأيام التي يطل علينا عيد الأضحى المبارك فقد رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري عمليات بحث واسعة جدا جعلت فريق موقع فلسطين اليوم يحرص في تركيزه على كتابة هذه المقالة التي وضعنا في قلبنا إشارة تردد قناة طيور الجنة بيبي آخر تحديث ومن خلاله يمكن لحضراتكم ضبطته على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة وبالتالي مشاهدة كافة أغاني وبرامج القناة التي يقع مقرها الرئيس في المملكة الأردنية الهاشمية وقد حققت نجاحا باهرا وقويا على مدار سنوات بدء بثها منذ عام 2008 وعن تفاصيل التردد فهو التالي:

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على النايل سات 2022

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

تردد قناة طيور الجنة في الجزائر

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

أقوى تردد قناة طيور الجنة عرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

قناة طيور الجنة

وحققت قناة طيور الجنة في آخر فترة، شهرة واسعًا بين السكان في الدول العربية، حيث استطاعت ان تجلب مئات الالاف من الأهالي خاصة الأطفال، لمشاهدة أناشيدها وبرامجها الترفيهية.

وكالة فلسطين اليوم لا تزال تقدم لحضراتكم كافة ترددات القنوات المختلفة والتي يرغب الجمهور في مشاهدها، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

نشأة قناة طيور الجنة :

وأسس خالد مقداد قناة طيور الجنة عام 2008، ويقع مقرها في المملكة الأردنية، إذ خصص منتوجات القناة لتناسب عقول الأطفال، كما استطاعت القناة المميزة تكسب جميع الأهالي لبثها محتوى آمن ومناسب للأطفال، ولا تزال تقدم القناة اغاني بحلة جديدة بين الفترة والاخرى.

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ).