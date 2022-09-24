بث مباشر البرتغال والتشيك اليوم يلا شوت-البرتغال والتشيك بث مباشر

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ويستضيف ملعب سينوبو مباراة إيطاليا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2022-23، وتنطلق مباراة البرتغال والتشيك اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 ضمن دوري المجموعات من دوري الأمم الأوروبية 2022-23 في تمام:

الساعة 19:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 20:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وليبيا والسودان، والساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش.

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وسيسعى منتخب البرتغال للحفاظ على آماله في الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عندما يسافر إلى ملعب سينوبو لمواجهة منتخب التشيك.

ويحتل منتخب البرتغال حاليًا المركز الثاني في المجموعة الثانية بالدوري 1 - بفارق نقطة واحدة عن إسبانيا - بينما يحتل منتخب التشيك المركز الثالث في محاولة للحفاظ على مركزه في الدرجة الأولى.

فبعد فشله في تجاوز السويد في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، سينهي منتخب جمهورية التشيك مبارياته بمباراة نهائية في نهاية شهر سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية، ليتواصل غيابه عن كأس العالم منذ 2006.

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وفي هذه الأثناء جمع منتخب التشيك أربع نقاط من مبارياته الأربع الأولى ليحتل المركز الثالث في الدوري 1- بفارق نقطة واحدة عن سويسرا في منطقة الهبوط - ولا يزال من غير المستحيل على التشيك تأمين مكان في النهائيات.

ومع ذلك، أنهى منتخب التشيك آخر مباراتين في تصفيات هذه البطولة بهزيمتين متتاليتين أمام البرتغال وإسبانيا وست مباريات بدون شباك نظيفة في جميع البطولات.

وفي ملاحظة أكثر إشراقًا، لم يفشل منتخب التشيك أبدًا في التسجيل على أرضه في دوري الأمم ولم يهزم في آخر أربع مباريات حيث فاز بثلاث منها - لكن منتخب البرتغال قد يثبت أنه يختلف عن منافسيه في هذه المباراة.

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وفي مقابل ذلك تخلت البرتغال عن مكانها في صدارة تصنيفات المجموعة الأولى في الدوري الأول لصالح إسبانيا، حيث خسر 1-0 أمام سويسرا في آخر مواجهة له.

وجاءت هذه الهزيمة لتنهي آمال منتخب البرتغال في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية من أول ثلاث لقاءات في دوري الأمم، بالإضافة إلى إنهاء سلسلة من خمس مباريات بدون هزيمة في جميع البطولات منذ موسم 2018-2019.

وعلى عكس التشيك سيشارك منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث يستعد لمواجهة أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.

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وتحتل البرتغال وصافة المجموعة A2 برصيد 7 نقاط، جمعتها من انتصارين وتعادل وهزيمة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدرة إسبانيا، فيما توجد التشيك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، جمعتها من فوز وحيد وتعادل وهزيمتين.

وقد فاز منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأخيرة، بعد تخطي عقبة المنتخب الإسباني في المواجهة النهائية بنتيجة 2-1؛ إذ أحرز هدفي فرنسا كيليان مبابي وكريم بنزيما، فيما سجل هدف إسبانيا الوحيد ميكيل أويارزابال، بث مباشر البرتغال يلا شوت هنـــــــــــــــا

على سبيل السعادة ❤️..



البرتغال VS التشيك



الساعة : 9:45 ❤️



❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐#البرتغال pic.twitter.com/wMXNo52EId — Ali7 (@Ali7Zaqwu123455) September 24, 2022

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وتُبث جميع مباريات دوري الأمم الأوروبية على العديد من القنوات الأوروبية، في ظل عدم امتلاك القنوات العربية حقوق بث منافسات المسابقة في الشرق الأوسط، إلى جانب وجود تطبيق UEFA.tv الناقل الحصري للمباراة عبر شبكة الإنترنت.

ويملك موقع وتطبيق UEFA.tv حقوق بث مباراة البرتغال والتشيك عبر شبكة الإنترنت، في ظل عدم امتلاك أي موقع عربي حقوق بث المباراة في الشرق الأوسط.

موعد مباراة البرتغال والتشيك في دوري الأمم الأوروبية هو يوم السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2022 الموافق 28 صفر 1444 هجريًا، وستنطلق المباراة في موعد البطولة المعتاد؛ 9:45 ليلًا بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك

sport TV1 Portugal

RTP 1

Virgin Media Three

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Arena Sport 3 HD Serbia

Polsat Sport News

SuperSport HD 5 alb

V Sport Premium HD

Nova Sports 3 HD

Eleven Sports 2 Belgium

DAZN 2 Bar Deutsch HD

Sky Sport Football Italia

Spiler 1 TV

S Sport 2 HD

C More MAX HD Fin

SuperSport Football

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