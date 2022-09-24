عاصفة تهدد عملية إطلاق صاروخ "ناسا" الجديد إلى القمر

تهدد عاصفة قادمة نحو فلوريدا بإرجاء محاولة "ناسا" التالية لإطلاق صاروخ إلى القمر، بعد محاولتي إقلاع فاشلتين قبل بضعة أسابيع بسبب مشاكل فنية.

وأصبحت المحاولة الجديدة المقرر تنفيذها، الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج "أرتيميس 1"، مهددة حاليا بفعل عاصفة تتشكل في منطقة البحر الكاريبي وتتجه نحو فلوريدا، وقد تتحول إلى إعصار كبير.

وقال المسؤول في مركز كينيدي للفضاء، مايك بولغر، أمس الجمعة: "إن خطتنا الرئيسية تتمثل في مواصلة المهمة والمباشرة بعملية الإقلاع في 27 سبتمبر".

وتابع: "لكن إذا تعين علينا الانتقال إلى الخطة الثانوية، فسنحتاج إلى بضعة أيام للانتقال من الاختبار الحالي وإعادة الصاروخ إلى مبنى التجميع الخاص به"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن صباح اليوم السبت.

ويمكن لصاروخ "إس إل إس" أن يتحمل وهو على منصة الإطلاق رياحا تصل سرعتها إلى 137 كيلومترا في الساعة. وفي حالة إزالته من على المنصة، فسيتعين تمديد فترة إقلاع الصاروخ لتصبح بين 17 و31 أكتوبر المقبل، وفقا "لوكالة المغرب العربي".

وتأمل المهمة غير المأهولة في اختبار الصاروخ الجديد بالإضافة إلى كبسولة "أوريون" غير المأهولة على رأسه، استعدادا لرحلات مأهولة إلى القمر مستقبلا.