بث مباشر شاهد مباراة اسبانيا وسويسرا الان يلا شوت-اسبانيا وسويسرا بث مباشر، استكمالاً لمباريات دوري الأمم الأوروبية، تقعد اليوم مباراة أقل ما يقال عنها مباراة نارية تجمع اسبانيا وسويسرا، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر ، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة والمتواصلة من قبل عشاق منتخب اسبانيا في الوطن العربي المتابع الدائم لكافة مباريات اسبانيا وسويسرا، كون هذه المنتخبات تضم كوكبة كبيرة ومتنوعة من النجوم واللاعبين ذات التاثير والمتابعة الكبير في الفرق المحلية في الدوريات الاروبية.

اسبانيا وسويسرا بث مباشر

ولمشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر، تكثر عمليات البحث عن مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر الان ، وواجه المنتخبان السويسرى والإسبانى، أزمة فى ملعب "جازبروم آرينا" بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، والذي تقام عليه مباراة الفريقين في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تستمر حتى 11 يوليو الجاري.

وذكرت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن كلا المنتخبين تدربا في ملعب مختلف عن الذي سيلعبان فيه اليوم، ولم يتمكن الفريقان الوطنيان من التدرب في ملعب "سانت بطرسبرج" بسبب ظروف العشب السيئة في الملعب في اليوم الأخير قبل المباراة.

وأشارت إلى أن الأزمة دفعت إسبانيا وسويسرا للتدرب على ملعب بتروفسكي، والذي يقع أيضًا في سانت بطرسبرج.

بث مباشر شاهد مباراة اسبانيا وسويسرا

بث مباشر شاهد مباراة اسبانيا وسويسرا الان يلا شوت-اسبانيا وسويسرا بث مباشر، وتأهل منتخب إسبانيا للدور ربع النهائي، بعد الفوز المثير على منتخب كرواتيا بنتيجة 5-3، بعد امتداد المباراة للاشواط الإضافية، في حين حسم منتخب سويسرا تأهله بعد التغلب على منتخب فرنسا (بطل العالم) بركلات الترجيح في كبرى المفاجآت.

وسيلتقي الفائز من مباراة اليوم في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة منتخبي بلجيكا وإيطاليا.

🗣️سيرجيو بوسكيتس قبل مواجهة إسبانيا وسويسرا:



💬لست متأكدا من أنني سأغادر برشلونة في يونيو. pic.twitter.com/wxtBwUavMC — FilGoal (@FilGoal) September 24, 2022

مشاهدة مباراة إسبانيا وسويسرا بث مباشر

ويطمح المنتخب الإسباني لتجاوز هذا الدور للمرة الرابعة في تاريخه، حيث كان تخطيه في المرات الثلاثة السابقة هو مفتاح تتويجه باللقب، بينما يتطلع منتخب سويسرا لمواصلة إنجازه أوروبيا حيث يصل لهذا الدور للمرة الأولى.

ورغم أفضلية إسبانيا على الواقع، حيث خسرت مباراة وحيدة مقابل 17 انتصارا على سويسرا من أصل 22 مواجهة، لكن بطولة أمم أوروبا الحالية لا تعترف بالتاريخ، خاصة بعد إقصاء بطلي أوروبا والعالم ووصيفة العالم، البرتغال وفرنسا وكرواتيا، من ثمن النهائي، إضافة لتوديع ألمانيا، لمشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشرهنـــــــــــــــا

مباشر مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

ويضرب منتخب سويسرا موعدا مع نظيره السويسري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي، وتضم قائمة منتخب إسبانيا: حراسة المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - روبرت سانشيز، خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا - دييجو لورينتي - هوجو جويامون - داني كارفخال - جوردي ألبا - جايا - إريك جارسيا، خط الوسط: ب أو توريس - جافي - بيدري - كوكي - ماركوس لورينتي - كارلوس سولير، خط الهجوم: نيكو ويليامز - ماركوس أسينسيو - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا - فيران توريس - بورخا إيجليسياس - يرمي بينو.

مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا

يستضيف ملعب “جنيف” لاستضافة مواجهة منتخب إسبانيا وسويسرا، يوم الخميس 9 يونيو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل الإيجابي أمام التشيك بهدفين لكل منهما بالجولة السابقة، ليبقى بالمركز الثالث برصيد نقطتين، ويستهدف منتخب إسبانيا تصحيح المسار ووقف نزيف النقاط الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، عن طريق التحضير الجيد لهذه الموقعة لنيل العلامة الكاملة بأي طريقة.

بينما يتواجد منتخب سويسرا في المركز الرابع والأخير بلا أي رصيد من النقاط، وهو سيحضر للمباراة بكل قوة وتركيز عالي أملاً بأن يخرج من اللقاء بالنقاط الكاملة.

⏱ الملعب جاهز لقمة الليلة ... ⏳



شاهد جاهزية ملعب المباراة قبل قمة الليلة بين إسبانيا وسويسرا في دوري الامم - ⏬#دوري_الأمم_الأوروبية | 👕

pic.twitter.com/yE3Oo7qsX5 — منتخب إسبانيا (@spain_national) September 24, 2022

مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا بث مباشر كورة لايف

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وسويسرا اليوم

Sky Sport Uno Italia

V Sport Extra HD Sweden

TVE La 1 HD

Sport TV2 Portugal

TV2 Sport Premium 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

SRF zwei HD

RSI LA 2

RSI LA 2 HD

SuperSport HD 4 alb

Ziggo Sport Voetbal

CBC Sport HD

Nova Sports 2 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Spiler 2 TV

C More Sport 1 HD fin

S Sport 1 HD

SuperSport LaLiga HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

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وفي مقالنا بث مباشر شاهد مباراة اسبانيا وسويسرا الان يلا شوت-اسبانيا وسويسرا بث مباشر، يضرب منتخب سويسرا موعدا مع نظيره السويسري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي، قائمة منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - روبرت سانشيز.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا - دييجو لورينتي - هوجو جويامون - داني كارفخال - جوردي ألبا - جايا - إريك جارسيا.

خط الوسط: ب أو توريس - جافي - بيدري - كوكي - ماركوس لورينتي - كارلوس سولير.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ماركوس أسينسيو - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا - فيران توريس - بورخا إيجليسياس - يرمي بينو.

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