"بلدية غزة" تصدر بياناً توضيحياً بشأن إغلاق مطعم عاهد الشوا

أصدرت بلدية غزة، اليوم السبت24/9/2022، بياناً توضيحياً بشأن إغلاق مطعم عاهد الشوا غرب مدينة غزة.

وفيما يلي نص البيان كاملاً وفق ما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

توضيح بخصوص مطعم عاهد الشوا:

👈 مطعم عاهد الشوا يملك رخصة حرفة منذ سنوات في حي الرمال الجنوبي ويقع على شارع رئيس، لكن رخصة الحرفة منتهية ولم تجدد منذ العام ٢٠٢٠.

👈 تقدم جيرانه بعدة شكاوى للبلدية بدعوى اشغال الرصيف، والتسبب بمكاره صحية وبيئية ناتجة عن الدخان ورائح الشواء التي تجتاح منازل السكان، وانتشار بقايا ومخلفات الفحم في المكان.

👈 بناءً على الشكوى والتحقق منها اخطرت البلدية صاحب المطعم عدة مرات وطلبت منه تصويب أوضاعه وإيجاد حلول مناسبة، لكن صاحب المطعم لم يستجب لطلبات البلدية.

👈 بسبب عدم تعاون صاحب المطعم مع الإخطارات الرسمية التي وجهتها البلدية لها وازدياد الشكاوى المقدمة ضد المطعم، بدأت البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص وجارٍ متابعتها من قبل الجهات الرسمية المختصة مع صاحب المطعم.

👈 يذكر أن صاحب المطعم تقدم بطلب لتجديد رخصة الحرفة في تاريخ ١٥ سبتمبر الجاري، وعرضت على اللجنتين الفنية والمحلية بتاريخ ١٩-٢٠ سبتمبر، ولا تزال قيد المتابعة للتأكد من استيفاء كافة الشروط الصحية المطلوبة.

👈 نستنكر الادعاءات والافتراءات والتشهير، وندعو الجميع لتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التعاطي مع الشائعات وذلك تحت طائلة المسؤولية.

بلدية غزة