تطبيق ذكي يساعد اللاعبين على تقييم أدائهم الفردي في مونديال قطر 2022‏

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن طرحه لتطبيق على الهواتف الذكية سيساعد لاعبي كرة القدم المشاركين في بطولة مونديال قطر 2022 من الوصول إلى أدائهم الفردي على أرضية الملعب، وتحليل كل البيانات الخاصة بهم.

وقال "فيفا" في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت، إن تطبيق "FIFA Player" سيتيح لكل لاعب فرصة الحصول على بيانات فردية عن أدائه بعد فترة وجيزة من كل مباراة يخوضها".

وأضاف بيان "فيفا" أن التطبيق تم تطويره "بناء على توصيات لاعبي كرة القدم المحترفين وبالتعاون مع "FIFPRO"، وهي المنظمة التي تمثلهم حول العالم، وسيتم استخدامه لأول مرة في كأس العالم 2022 المقامة في قطر".

ومن خلال تطبيق "FIFA Player"، سيتمكن لاعبو كرة القدم من الوصول إلى معلومات مثل: معايير الأداء البدني.

وتابع البيان: "تتم مزامنة هذه البيانات بعد ذلك مع لقطات المباراة، بحيث يمكن للاعبين رؤية جميع اللحظات الرئيسية لأدائهم بالتفصيل من زوايا مختلفة للكاميرا".

ووفقا لتصريحات أدلى بها مدير قسم الابتكار التكنولوجي لكرة القدم، يوهانس هولزمولر، نقلا عن موقع "فيفا": "لأول مرة في كأس العالم، ستتاح الفرصة ليس فقط للفرق المشاركة، ولكن أيضا لجميع اللاعبين، بشكل مباشر من الوصول إلى بيانات حول أدائهم بعد كل مباراة".

وواصل بيان "فيفا" أن "هذا الابتكار هو أول نتيجة مرئية للتعاون بين "فيفا" ومنظمة "FIFPRO" لوضع المعايير والممارسات الجيدة في جمع وحماية واستخدام البيانات الشخصية الخاصة بأداء اللاعب".

وسيتمكن اللاعبون من الوصول إلى تطبيق "FIFA Player" عند وصولهم إلى قطر للعب كأس العالم.

وستنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.