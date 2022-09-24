بوسكيتس: لن نتدخل في قرار إنريكي

أكد سيرخيو بوسكيتس، قائد المنتخب الإسباني، أمس الجمعة، أن مباريات لاروخا أمام سويسرا تنافسية دائما.



وقال بوسكيتس في مؤتمر صحفي عشية مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية "إنه منافس صعب للغاية وجيد للغاية. نعرف بعضنا البعض كثيرا لأننا تواجهنا كثيرا. لطالما كانت مباريات تنافسية ومتكافئة سواء في كأس أوروبا، أو في أدوار المجموعات".



وعن احتمال رحيل لويس إنريكي بعد انتهاء عقده، قال لاعب الوسط، إنه لم تتم مناقشة الأمر داخل غرف الملابس.



وقال "إنه قرار المدرب والرئيس. أنا وجميع اللاعبين سعداء بالمدرب والجهاز الفني بشأن التحضير للمباريات والأجواء بالتدريبات. أتمنى استمراره لسنوات عديدة، لكنه قراره".