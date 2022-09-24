هذا السؤال هو الأكثر بحثاً من قبل أكثر من 116 ألف مستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية، حيث يبحثون عن الموعد المقرر لصرف مستحقات ومخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، التي أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن قرب صرفها، في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب المخصصات من أوضاع اقتصادية صعبة جراء عدم صرف المخصصات لأكثر من 20 شهراً بسبب أزمة مالية تعرضت لها السلطة، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر آخر الأخبار بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، والإجابة عن سؤال رسمياً: هل سيتم صرف أول دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 قبل نهاية الشهر. رسمياً: هل سيتم صرف أول دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 قبل نهاية الشهر،

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سبتمبر 2022

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

ويستعد 80 ألفاً مستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية من قطاع غزة، و35 الفاً من الضفة الغربية المحتلة، لصرف أول دفعة كاملة من مخصصات ومستحقات الشؤون الاجتماعية، خاصةً بعد إعلان الاتحاد الأوروبي تسليمه الأموال لخزينة وزارة المالية التابعة للسلطة.

وسبق أن أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله عن صرفها شيكات الشؤون لشهر 9 قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ستتمكن من الصرف لما يقارب من 116 ألف مستفيد، بواقع حوالي 137 مليون شيكل".

ويقدم الاتحاد الأوروبي نحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها.

وعلى مدار العامين الماضيين، لم تسلم السلطة منتفعي الشؤون أي مستحقات الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية جراء عدم صرف المخصصات، للمطالبة بصرفها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

موعد متوقع لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية شهر سبتمبر 2022

ولم تحدد الجهات الرسمية بعد، موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين وخاصة بعد آخر تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الاجتماعية التي أكد فيها أن موعد الصرف نهاية الشهر الجاري .

إلا أن مصادر إذاعية، أكدت أن الصرف سيكون يوم الأربعاء القادم 28 سبتمبر الجاري وخاصة أن أموال الأمم المتحدة متواجدة منذ 20 يوماً في خزينة المالية .

إلا أن وزير التنمية الاجتماعية دكتور أحمد مجدلاني، خرج للتأكيد على أنه لم يتم تحديد موعد مقرر لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية.

الاتحاد الأوروبي يُحول أموال مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

وأكد شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، تحويل مبلغ 28 مليون ونصف المليون للحكومة الفلسطينية برام الله، موضحاً أنّ المبلغ أُودع في خزينة وزارة المالية الفلسطينية وهو لصرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية.

وبيّن عثمان أنّه "بالنسبة لموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، فالأمر يرجع إلى وزارة المالية الفلسطينية"، قائلاً: "نحن الآن في مرحلة الإجراءات الإدارية ومن المفترض أن تنتهي خلال 10 أيام، ومع نهاية الشهر تكون الوزارة قادرة على صرف شيكات الشؤون الاجتماعية".

تصريحات سابقة لوزير التنمية الاجتماعية بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون 2022

وفي وقت سابق، أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن أول دفعة كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في 2022، ستصرف في شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بعد انتهاء جميع الإجراءات الفنية.

وأفاد مجدلاني في حديث صحفي بأن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 إلى وزارة المالية.

وبعد تحويل الاتحاد الأوروبي المساهمة المالية الخاصة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية لوزارة التنمية الاجتماعية ينتظر المستفيدون من صرف المخصصات موعد صرفها على أحر من الجمر.