الخارجية السعودي: لا تزال هناك خلاقات تمنع من لقاء نظيره الإيراني

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم السبت: إنه "لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه ​​حاليا من لقاء نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان".

وأضاف وزير الخارجية السعودي، بن فرحان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إن بلاده لديها مخاوف بشأن احتمال إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خاصة فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أنه حتى الصفقة "المعيبة" (الاتفاق النووي الإيراني) أفضل من عدم وجود صفقة.

وأكد أنه لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه ​​حاليا من لقاء نظيره الإيراني، مضيفا: "بالتأكيد لدينا النية لبناء علاقة إيجابية مع جيراننا في إيران".