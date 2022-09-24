تحديث تردد قناة كربلاء الجديد HD 2023 بث مباشر على جميع الأقمار نايل سات

تحديث تردد قناة كربلاء الجديد HD 2023 على جميع الاقمار نايل سات ، ولقد كتب فريق فلسطين اليوم هذه المقالة التي وضعنا من خلال التفاصيل الكاملة هو تردد قناة كربلاء حيث يريد الجمهور العراقي والسوري واللبناني وغيره من مشاهدة قناة كربلاء بث مباشر حيث تقوم القناة المعروفة لملايين الاشخاص الذي يقع مقرها في العراق بعرض جميع الأناشيد الشيعية ونقل مراسم والمناسبات الدينية في الحسينيات وغيرها كما أنها تعد قناة العتبة الحسينية المقدسة حيث الانتماء الأصيل لفكر الإمام الحسين ومبادئه وفلسفة ثورته حسب عقيدة الشيعة ، كما أن ترددها يصل إلى معظم الدول العربية وهي تأسست في 1 أكتوبر 2008 وعن المعلومات التي توصلكم إلى التردد فهي على النحو التالي:

تردد قناة كربلاء العراقية على جميع الأقمار 2023

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح

النايل سات 11602 افقى 27500 3/4

النايل سات hd 11258 افقى 27500 آلى

الهوت بيرد 12380 عمودى 27500 5/6

ضبط تردد قناة كربلاء على نايل سات

أولا: ولقد وضعنا لكم خطوات تردد قناة كربلاء وهو على النحو التالي وفي أولها قم بفتح صندوق التثبيت من جهاز الاستقبال ، ثم اضبط الطبق على القمر الصناعي نايل سات.

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة الثانية، ثم انقر فوق. علبة القائمة الرئيسية، وفي هذه الخطوة ، اكتب التردد 12562.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة من عملية ضبط تردد قناة كربلاء ، قم اضبط أيضًا الاستقطاب أفقي، و ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الكود 27500.

سادسا: في آخر خطوة من عملية ضبط قم بالنقر فوق الرمز يبحث سيظهر أمامك على الشاشة قناة عراقية ولا تنس النقر فوق الرمز حفظ.

تردد قناة كربلاء بث مباشر

تردد قناة كربلاء الجديد HD

نقدم إليكم اليوم تردد قناة كربلاء الجديد HD 2023على نايل سات وهوتبيرد ، وهي تعد أحد أكثر القنوات المميزة في العراق وذلك من خلال تقديمها لمجموعة من البرامج الهادفه ، كما وتستضيف نخبه من علماء الدين الإسلامي.

كما وأخذت القناة على عاتقها أن تكون بمستوى أهمية الدور، وعظم المسؤولية، وضخامة الأمانة التي يحتمها الواجب الديني العقيدي، وذلك معتمدة الخطاب الفكري الثقافي المعاصر الذي يأخذ أصالته من القرآن الكريم والسنة المعصومة الصحيحة المطهرة لنبي الإسلام وأهل بيته الكرام .



بدأت القناة البث من أكثر من 11 سنة، وهي أحد أكبر القنوات التي تمثل المذهب الشيعي ، وتروج لفكر ومذهب الإمام الحسين عليه السلام ، وتقوم على شرح وتقديم المذهب الشيعي بدون تحريف ، وشر الثقافة الإسلامية بدون تعصب.

فيمكنكم استقبال البث الفضائي لقناة كربلاء HD على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم بعد ضبط التردد الجديد لقناة كربلاء ، وذلك من أجل متابعة برامجها .

قناة كربلاء

تردد قناة كربلاء 2023

أولا: برنامج عالمك حواء

ثانيا: برنامج أدبني ربي

ثالثا: برنامج أحسن الحديث

رابعا: برنامج أفلا يتدبرون القرآن

خامسا: برنامج فن الأحكام

سادسا: برنامج الدين والحياة

سابعا: برنامج ولهن رأي

ثامنا: برنامج ضيوف الجوادين

تاسعا: برنامج حق اليقين

عاشرا: برنامج رشفات قلم

الحادية عشرة : برنامج ضيوف الحسين.

وفي ظل عمليات البحث المستمرة على الانترنت ، فقد وضعنا لكم تحديث تردد قناة كربلاء الجديد HD 2023 على جميع الاقمار نايل سات حيث يمكن لكم الآن وبكل سهولة تامة ضبطته على شاشات التلفاز وبكل سهولة تامة .