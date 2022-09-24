مسؤول أردني يقتل زوجته وابنه.. وأوامر بالتعتيم على الجريمة

قالت وسائل إعلام أردنية، إن مسؤولا قضائيا، أقدم الجمعة، على قتل زوجته وابنه، داخل مزرعة خاصة في محافظة جرش، شمالي المملكة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي "إ.س"، أقدم على قتل زوجته وابنه اليوم الجمعة، بإطلاق النار عليهما.

وقام القاضي البالغ من العمر 55 عاما، بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية.





وفي وقت لاحق، قرّر مدعي عام عمّان، حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بالجريمة، التي لم يكشف عن دوافعها بعد.

والقاضي المتهم بقتل زوجته وابنه، برز اسمه في عدة جرائم قتل سابقة قرر حظر النشر فيها، آخرها حادثة مقتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد في حزيران/ يونيو الماضي.

يُذكر أن القاضي المعني حصل، على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي بالأردن، مطلع العام الجاري.