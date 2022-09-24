تعرف على 10 عصائر طبيعية لا ترفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري

10 عصائر لا ترفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري ، وحرص فريق فلسطين اليوم على وضع كافة التفاصيل التي تشرح لكم العصائر التي ترفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري وهي عصائر لذيذة ومتوفرة بكثر في الأسواق والمحلات ونشير لكم إلى أن مرض السكري المنتشر في جميع البلدان من النوع الأول حالة مزمنة تؤثر في خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين ، وفي إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الامريكية فإن حوالي 1.25 مليون من الأمريكيين مصابون بمرض السكري ، فيما يعد المرض خطير في حال لم ينتبه عليها فإنه سوف يسلك طريق الموت حتما ، وقام الفريق في هذه الاثناء بوضع تلك التفاصيل في السطور التالية :

عصائر لا ترفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري

أولاً: عصير الفراولة الطبيعي

ويعتبر عصير الفراولة الطبيعي من العصائر التي تحافظ على نسبة السكر في الدم.

وعلى المريض أن يضع بعض ثمرات من الفراولة مع ماء، ثم وضعه في الخلاط وتشغيله لبضع دقائق مع استعمال بدائل السكر.

ثانياً: عصير الموز الطبيعي

ويعد عصير الموز الطبيعي من العصائر التي تحافظ على نسبة السكر في الدم، وما عليك إلا وضع تلك القادير.

أن تحضر نصف موزة وتضعها مع 3 أرباع كوب ماء مع ربع كوب لبن، ونضع عليها بدائل سكر، ثم تناولها.

عصائر لا ترفع نسبة السكر

ثالثًا: عصير الجوافة الطبيعي

كما يحافظ عصير الجوافة الطبيعي على نسبة السكر في الدم، لذلك يفضل بعض المرضى تناول عصير الجوافة.

حيثُ يضع الشخص ثمرة من الجوافة مع كوب ماء مع بدائل سكر، أو ثمرة جوافة مع 3 أرباع كوب ماء وربع كوب لبن ، ثم وضعها مع بدائل سكر، وهيك تكون العصير جاهز للشرب.

رابعًا: عصير كنتالوب الطبيعي

ويحافظ عصير الجوافة الطبيعي على نسبة السكر في الدم، وتجد الكثير من المرضى يفضلون تناول عصير الجوافة.

وما عليك سوى صنع عصير كنتالوب بأخذ من خلال وضع ثمرة كنتالوب مع 3 أرباع كوب ماء، مع ربع كوب لبن، وبهذه الخلطة للعصير يكون جاهزًا للتناول.

خامسا: عصير البرتقال الطبيعي

ويعمل عصير البرتقال الطبيعي على الحفاظ على نسبة السكر في الدم، كما وتجد الكثير من المرضى يفضلون تناول عصير البرتقال.

وعلى المريض أن يضع حبتان برتقال مع كوب ماء والتحلية ببدائل السكر، ويكون جاهزًا بذلك للشرب.

سادسًا: عصير الليمون الطبيعي

ويعتبر عصير الليمون الطبيعي من أكثر العصائر الذي يحافظ على نسبة السكر في الدم، وهو ما يفضله الكثيرون لتناوله.

وعلى المُعدّ أن يحضر حبة ليمون ويعصرها مع كوب من الماء ويضع عليه بدائل السكر بدل السكر العادي، ثم يشربها .

وأكد خبراء التغذية والصحة، أن العصائر الستة التي سنضعها في اسفل المقال، لا تشكل أي خطر لدى مرضى السكري بمجرد تناولها، بل تحافظ على صحتهم دون أي أعراض قد طرأ عليهم.

د. إيناس شلتوت كشفت أن العصائر التي لا تركز فيها نسبة سكر تكون مفيدة لمرضى السكري، عكس العصائر الموجودة في المحالات التجارية والتي تحتوي على نسبة سكر مركزة، وتحذر من تنالها لأنها ترفع نسبة السكر لدى المرضى، ما قد يدهور حالتهم الصحية.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لكم أفضل العصائر والوجبات الصحية، واليوم، نقدم لحضراتكم بعض العصائر المختلفة، التي تحافظ على نسبة السكر لدى مرضى السكري، بمجرد تناولها.

أسباب مرض السكر المفاجئ

وبحسب أطباء فإن هناك أسباب عدة لمرض السكر المفاجئ وسوف نسردها لكم وهي التالي: أولا: نوعية الطعام تناول الطعام الحاوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الغلوكوز بالدم.

ثانيا: الكسل وعدم ممارسة التمارين الرياضية

ثالثا: قلة النوم

رابعا: التدخين

خامسا: التعرض لضغوطات نفسية

سادسا: تناول بعض الأدوية

أعراض مرض السكري

أولا: العطش الشديد

ثانيا: كثرة التبوُّل

ثالثا: الشعور بالجوع الشديد

رابعا: فقدان الوزن غير المبرر

خامسا: وجود الكيتونات في البول (الكيتونات هي نتيجة ثانوية لانهيار العضلات والدهون التي تحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين المتاح)

سادسا: الإرهاق

سابعا: سهولة الاستثارة

ثامنا: تَغَيُّم الرؤية

وفي نهاية المقالة الت تحدثنا بها حول 6 عصائر لا ترفع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .