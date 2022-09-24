فعاليات اليوم الوطني السعودي 92 في المدينة المنورة 2022

يسأل الكثير عن فعاليات اليوم الوطني 92 في المدينة المنورة 2022، حيث يحيي السعوديون فعاليات اليوم الوطني 92 في المدينة المنورة تحديداً، في أجواء احتفالية مهرجانية تستحضر فيها صفحات البطولة المجيدة التي خطها أبناء المملكة العربية السعودية في مسيرة مستمرة قاربت مدتها قرنًا من الزمن، ويستعرض موقع محتويات في المقال التالي فعاليات اليوم الوطني 92 المدينة المنورة، وذلك من خلال الإضاءة على عناوين ومواقع وأهم تفاصيل الفعاليات والأنشطة المنظمة في المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92.

اليوم الوطني 92 المدينة المنورة

يحمل الاحتفال باليوم الوطني السعودي بين ثناياه الكثير من المعاني والقيم لأبناء المملكة العربية السعودية الذين تمتزج لديهم مشاعر الفرح والبهجة بمشاعر الفخر والاعتزاز بالمكتسبات التي حققها الشعب السعودي على مدار ما يقارب قرناً من الزمن في ظل قيادة رشيدة وضعت مصلحة الشعب في طليعة أهدافها، وكغيرها من مدن المملكة تحيي المدينة المنورة ذكرى اليوم الوطني 92 في أجواء من البهجة والسرور تقام فيها الأنشطة المنظمة بإشراف الجهات الرسمية في المملكة، إضافةً إلى الأنشطة ذات الطابع الشعبي العفوي من احتفالات وأهازيج ومسيرات تشعل فتيل الانتماء للوطن والولاء لرموزه لدى شرائح الشعب المتنوعة.

فعاليات اليوم الوطني 92 المدينة المنورة

تنظم الهيئة العامة للترفيه في المدينة المنورة عددًا من الفعاليات بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين على تأسيسي المملكة، وذلك يوم الجمعة 27 صفر 1444 هـ، والموافق 23 أيلول / سبتمبر من العام 2022 م، ومن فعاليات اليوم الوطني في المدينة المنورة:

أوبريت اليوم الوطني 92 المدينة المنورة

تنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وبمشاركة نخبة من نجوم الفن في المملكة “أوبريت اليوم الوطني” في المدينة المنورة إحياءً لذكرى مرور 92 عامًا على تأسيس الدولة، وتبدأ فعاليات الأوبريت الذي سيقام في مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في خباب بن الأرت، منطقة السلام في تمام الساعة 05:00 مساءً من يوم الجمعة الموافق 23 أيلول / سبتمبر من العام الجاري 2022 م، وتستمر حتى الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، ومن الممكن للراغبين اصطحاب أطفالهم للمشاركة في الاحتفال، ولكن لا بد من شراء تذاكر الأوبريت “من هنا“.

الألعاب النارية اليوم الوطني 92 المدينة المنورة

تشهد عروض الألعاب النارية المنظمة من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية حضورًا شعبيًا كثيفًا، وبالتزامن مع احتفال المملكة باليوم الوطني السعودي في ذكراه 92 أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم عروض ألعاب نارية في (18) مدينة سعودية كان للمدينة المنورة نصيب منها، حيث سيقام مهرجان الألعاب النارية في منطقة خباب بن الأرت، السلام مساء يوم الجمعة 23 أيلول / سبتمبر من العام 2022 م اعتبارًا من الساعة 09:00 مساً، وحتى 09:05 مساءً، ومن المسموح اصطحاب الأطفال للمشاركة في هذا الحدث المفتوح المجاني.

أنشطة اليوم الوطني 92 المدينة المنورة

تعم أجواء السرور والبهجة كافة أرجاء المملكة العربية السعودية بالتزامن مع اقتراب تاريخ الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس الدولة الحديثة، ومن أبرز الأنشطة التي تحييها المدينة المنورة في اليوم الوطني 92:

تزيين الساحات والشوارع العامة بألوان العلم السعودي وبهوية اليوم الوطني.

إقامة الحفلات على المستوى الشعبي وإطلاق الأهازيج التي تروي قصص البطولة والفداء لأبناء المملكة.

تنظيم الندوات المحلية لاستحضار ذكرى تأسيس الدولة وبث روح الانتماء للوطن لدى الأجيال الشابة.

تزيين السيارات بألوان علم الوطن وشعار اليوم الوطني والانطلاق في مسيرات مبهجة تجوب شوارع المدينة المنورة.

رابط فعاليات اليوم الوطني 92 المدينة المنورة enjoy.sa

يمكن الانتقال إلى صفحة رابط فعاليات اليوم الوطني 92 المدينة المنورة عبر الرابط enjoy.sa مباشرةً، حيث يقود هذا الرابط إلى موقع “عيشها” والذي يتيح إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الفعاليات والأنشطة التي ستقام في المدينة المنورة وفي مدن المملكة بمناسبة الذكرى 92 لتأسيس الدولة.

رابط اليوم الوطني السعودي 92 nd.gea.gov.sa

يمكن الانتقال إلى صفحة اليوم الوطني السعودي 92 عبر الرابط nd.gea.gov.sa مباشرةً، حيث يقود هذا الرابط إلى الموقع الرسمي الخاص بإحياء ذكرى مرور 92 عامًا على تأسيس الدولة والذي يمكن من خلاله تحميل الكثير من الشعارات والكتب والأغاني ومشاريع الهوية والملفات ذات الصلة باليوم الوطني.