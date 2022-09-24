غداً: 30 أسيراً إدارياً يشرعون في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام

من المقرر، أن يشرع يوم غدٍ الأحد 25/9/2022، 30 أسيراً إدارياً داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام تحت شعار "قرارنا حرية .. إضرابنا حرية".

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن 30 أسيراً إدراياً داخل سجون الاحتلال يشرعون يوم غدٍ الأحد في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام تحت شعار "قرارنا حرية .. إضرابنا حرية"، وذلك احتجاجًا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري، وقد ينضم إليهم أسرى آخرون خلال الأيام القادمة.

ووفقاً للوزارة، تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد وتيرة الاعتقال الإداري بشكل لافت وضمن خطوات الأسرى لمواجهة هذا الاعتقال التعسفي لوقفه أو تقنينه على الأقل.

وتخطت أعداد الأسرى الإداريين داخل السجون خلال الفترة الماضية لأكثر من 700 أسير.