سعر الذهب في مصر بالسوق السوداء الآن اليوم السبت 24-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في مصر بالسوق السوداء الآن اليوم السبت الموافق 24-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث آلاف الأشخاص في جمهورية مصر العربية على كافة المنصات الرقمية لا سيما في المجموعات وأيضا على محرك جوجل الشهير عن سعر الذهب اليوم السبت في مصر ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى الحرص الشديد في كتابة هذه المقالة التي تمكنكم من معرفة الأسعار كليا أي بجميع العيارات، وقبل يومين شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعا محدودا بحوالي 5 جنيهات؛ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق 1140 جنيها للجرام ويمكن لكم الآن وبكل سهولة تامة من التعرف على الأسعار الجديدة في السطور التالية :

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24-9-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,291 شراء 1,298

عيار 22 بيع 1,184 شراء 1,190

عيار 21 بيع 1,130 شراء 1,136

عيار 18 بيع 969 شراء 974

عيار 14 بيع 753 شراء 757

عيار 12 بيع 646 شراء 649

الاونصة بيع 40,163 شراء 40,377

الجنيه الذهب بيع 9,040 شراء 9,088

الكيلو بيع 1,291,429 شراء 1,298,286



وبحسب الاخبار العالمية التي صدرت يوم أمس الخميس فقد تم الإعلان عن هبوط أسعار الذهب حيث فقد قرابة 12.5 دولارًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء يوم الأربعاء الماضي ، برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في خامس زيادة منذ بداية العام الحالي. فيما ارتفع سعر الدولار .

وبحسب بيانات السوق العالمية ، وبعد قرار رفع سعر الفائدة امريكيا إذ انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 12.7 دولارا لتصل إلى 1661.15 دولارا للأونصة.

كم سعر الذهب في مصر النهارده اليوم عيار 21

كما وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,031 جنيه $52.91

سعر الذهب عيار 22 945.49 جنيه $48.50

اسعار الذهب عيار 21 902.53 جنيه $46.29

اسعار الذهب عيار 18 773.59 جنيه $39.68

سعر الذهب عيار 14 601.67 جنيه $30.86

سعر الذهب عيار 12 515.72 جنيه $26.45

سعر الذهب عيار 9 386.79 جنيه $19.84

اسعار أوقية الذهب 32,078 جنيه $1,645

اسعار جنيه الذهب 7,220 جنيه $370.36

اسعار كيلو الذهب 1,031,435 جنيه $52,907

سعر الذهب في مصر بالسوق السوداء الآن اليوم

سعر الذهب في مصر عيار 18

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 سبتمبر 1,031 902.04 773.17 601.35 515.44

22 سبتمبر 1,048 917.31 786.26 611.53 524.17

21 سبتمبر 1,049 917.97 786.82 611.97 524.54

20 سبتمبر 1,042 911.40 781.19 607.59 520.79

19 سبتمبر 1,039 908.95 779.09 605.95 519.39

18 سبتمبر 1,038 908.57 778.77 605.70 519.17

17 سبتمبر 1,038 908.57 778.77 605.70 519.17

16 سبتمبر 1,047 916.29 785.38 610.85 523.58

15 سبتمبر 1,041 910.61 780.51 607.06 520.33

14 سبتمبر 1,057 925.25 793.06 616.82 528.70



وكعادة نتمنى لكم في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في مصر بالسوق السوداء كم النهارده اليوم السبت الموافق 24-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ان تكون قد تعرفتم على الأسعار الجديدة تاما.