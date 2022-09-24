انخفاض جديد على سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم السبت 24/9/2022

يواصل سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24_ 9 سبتمبر 2022 لليوم الثاني على التوالي انخفاضا جديداً بقيمة 9 جنيهات ، بعد الانخفاض الذي طرأ بالأمس بقيمة 10 جنيها ، ليسجل انخفاضاً بقيمة 19 جنيهاً على مدار يومين ، وتأتي هذه الانخفاضات بسبب الارتفاع القياسي للسندات الأمريكية، لتسجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام تقريبا ، وكالة فلسطين اليوم تتابع اسعار الذهب في مصر لتضع المواطنين أمام اسعار الذهب وخاصة بعد الانخفاض الكبير على أسعار الذهب في كافة انحاء العالم بالأمس .
كم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم السبت 24 سبتمبر 2022
أسعار الذهب اليوم السبت 24/9/2022 سجلت لعيار 18 974 جنيها.
أسعار الذهب اليوم السبت 24/9/2022 سجلت لعيار 14 757 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 9088 جنيهًا، والأوقية سجلت 1645 دولارًا في البورصات العالمية.
وتأتي أسعار الذهب اليوم السبت، بعدما شهدت أسعار الذهب أمس الجمعة انخفاضا بقيمة 10 جنيهات في مستهل التعاملات.
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24/9/2022
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 1,291 شراء 1,298
|عيار 22
|بيع 1,184 شراء 1,190
|عيار 21
|بيع 1,130 شراء 1,136
|عيار 18
|بيع 969 شراء 974
|عيار 14
|بيع 753 شراء 757
|عيار 12
|بيع 646 شراء 649
|الاونصة
|بيع 40,163 شراء 40,377
|الجنيه الذهب
|بيع 9,040 شراء 9,088
|الكيلو
|بيع 1,291,429 شراء 1,298,286
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|1,031 جنيه
|$52.91
|سعر الذهب عيار 22
|945.49 جنيه
|$48.50
|اسعار الذهب عيار 21
|902.53 جنيه
|$46.29
|اسعار الذهب عيار 18
|773.59 جنيه
|$39.68
|سعر الذهب عيار 14
|601.67 جنيه
|$30.86
|سعر الذهب عيار 12
|515.72 جنيه
|$26.45
|سعر الذهب عيار 9
|386.79 جنيه
|$19.84
|اسعار أوقية الذهب
|32,078 جنيه
|$1,645
|اسعار جنيه الذهب
|7,220 جنيه
|$370.36
|اسعار كيلو الذهب
|1,031,435 جنيه
|$52,907
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, September 24, 2022 06:57 AM بتوقيت دولة مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|23 سبتمبر
|1,031
|902.04
|773.17
|601.35
|515.44
|22 سبتمبر
|1,048
|917.31
|786.26
|611.53
|524.17
|21 سبتمبر
|1,049
|917.97
|786.82
|611.97
|524.54
|20 سبتمبر
|1,042
|911.40
|781.19
|607.59
|520.79
|19 سبتمبر
|1,039
|908.95
|779.09
|605.95
|519.39
|18 سبتمبر
|1,038
|908.57
|778.77
|605.70
|519.17
|17 سبتمبر
|1,038
|908.57
|778.77
|605.70
|519.17
|16 سبتمبر
|1,047
|916.29
|785.38
|610.85
|523.58
|15 سبتمبر
|1,041
|910.61
|780.51
|607.06
|520.33
|14 سبتمبر
|1,057
|925.25
|793.06
|616.82
|528.70