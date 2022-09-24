انخفاض جديد على سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم السبت 24/9/2022

يواصل سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24_ 9 سبتمبر 2022 لليوم الثاني على التوالي انخفاضا جديداً بقيمة 9 جنيهات ، بعد الانخفاض الذي طرأ بالأمس بقيمة 10 جنيها ، ليسجل انخفاضاً بقيمة 19 جنيهاً على مدار يومين ، وتأتي هذه الانخفاضات بسبب الارتفاع القياسي للسندات الأمريكية، لتسجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام تقريبا ، وكالة فلسطين اليوم تتابع اسعار الذهب في مصر لتضع المواطنين أمام اسعار الذهب وخاصة بعد الانخفاض الكبير على أسعار الذهب في كافة انحاء العالم بالأمس .

كم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم السبت 24 سبتمبر 2022

أسعار الذهب اليوم السبت 24/9/2022 سجلت لعيار 18 974 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت 24/9/2022 سجلت لعيار 14 757 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 9088 جنيهًا، والأوقية سجلت 1645 دولارًا في البورصات العالمية.

وتأتي أسعار الذهب اليوم السبت، بعدما شهدت أسعار الذهب أمس الجمعة انخفاضا بقيمة 10 جنيهات في مستهل التعاملات.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24/9/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,291 شراء 1,298 عيار 22 بيع 1,184 شراء 1,190 عيار 21 بيع 1,130 شراء 1,136 عيار 18 بيع 969 شراء 974 عيار 14 بيع 753 شراء 757 عيار 12 بيع 646 شراء 649 الاونصة بيع 40,163 شراء 40,377 الجنيه الذهب بيع 9,040 شراء 9,088 الكيلو بيع 1,291,429 شراء 1,298,286

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1,031 جنيه $52.91 سعر الذهب عيار 22 945.49 جنيه $48.50 اسعار الذهب عيار 21 902.53 جنيه $46.29 اسعار الذهب عيار 18 773.59 جنيه $39.68 سعر الذهب عيار 14 601.67 جنيه $30.86 سعر الذهب عيار 12 515.72 جنيه $26.45 سعر الذهب عيار 9 386.79 جنيه $19.84 اسعار أوقية الذهب 32,078 جنيه $1,645 اسعار جنيه الذهب 7,220 جنيه $370.36 اسعار كيلو الذهب 1,031,435 جنيه $52,907 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, September 24, 2022 06:57 AM بتوقيت دولة مصر