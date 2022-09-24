انخفاض جديد على سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم السبت 24/9/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:26 ص
24 سبتمبر 2022
الذهب في مصر.jfif
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يواصل سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24_ 9 سبتمبر 2022 لليوم الثاني على التوالي انخفاضا جديداً بقيمة 9 جنيهات ، بعد الانخفاض الذي طرأ بالأمس بقيمة 10 جنيها ، ليسجل انخفاضاً بقيمة 19 جنيهاً على مدار يومين ، وتأتي هذه الانخفاضات بسبب الارتفاع القياسي للسندات الأمريكية، لتسجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام تقريبا ، وكالة فلسطين اليوم تتابع اسعار الذهب في مصر لتضع المواطنين أمام اسعار الذهب وخاصة بعد الانخفاض الكبير على أسعار الذهب في كافة انحاء العالم بالأمس .

كم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم السبت 24 سبتمبر 2022

أسعار الذهب اليوم السبت 24/9/2022  سجلت لعيار 18 974 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت 24/9/2022  سجلت لعيار 14 757 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 9088 جنيهًا، والأوقية سجلت 1645 دولارًا في البورصات العالمية.

وتأتي أسعار الذهب اليوم السبت، بعدما شهدت أسعار الذهب أمس الجمعة انخفاضا بقيمة 10 جنيهات في مستهل التعاملات.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24/9/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,291 شراء 1,298
عيار 22 بيع 1,184 شراء 1,190
عيار 21 بيع 1,130 شراء 1,136
عيار 18 بيع 969 شراء 974
عيار 14 بيع 753 شراء 757
عيار 12 بيع 646 شراء 649
الاونصة بيع 40,163 شراء 40,377
الجنيه الذهب بيع 9,040 شراء 9,088
الكيلو بيع 1,291,429 شراء 1,298,286
 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,031 جنيه $52.91
سعر الذهب عيار 22 945.49 جنيه $48.50
اسعار الذهب عيار 21 902.53 جنيه $46.29
اسعار الذهب عيار 18 773.59 جنيه $39.68
سعر الذهب عيار 14 601.67 جنيه $30.86
سعر الذهب عيار 12 515.72 جنيه $26.45
سعر الذهب عيار 9 386.79 جنيه $19.84
اسعار أوقية الذهب 32,078 جنيه $1,645
اسعار جنيه الذهب 7,220 جنيه $370.36
اسعار كيلو الذهب 1,031,435 جنيه $52,907
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, September 24, 2022 06:57 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
23 سبتمبر 1,031 902.04 773.17 601.35 515.44
22 سبتمبر 1,048 917.31 786.26 611.53 524.17
21 سبتمبر 1,049 917.97 786.82 611.97 524.54
20 سبتمبر 1,042 911.40 781.19 607.59 520.79
19 سبتمبر 1,039 908.95 779.09 605.95 519.39
18 سبتمبر 1,038 908.57 778.77 605.70 519.17
17 سبتمبر 1,038 908.57 778.77 605.70 519.17
16 سبتمبر 1,047 916.29 785.38 610.85 523.58
15 سبتمبر 1,041 910.61 780.51 607.06 520.33
14 سبتمبر 1,057 925.25 793.06 616.82 528.70

 

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