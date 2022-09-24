سعر الذهب في الأردن بالسوق المحلي اليوم السبت 24-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء المباشر بالمصنعية

سعر الذهب في الأردن بالسوق المحلي اليوم السبت 24-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ووضع فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تشرح لكم سعر الذهب اليوم في الأردن بجميع عياراته حيث تشهد تلك الأسعار ترنح لا سيما في الأيام الأخيرة بعد نشوب تغييرات وازمات عالمية وتداعياتها الاقتصادية على العالم أجمع حيث انخفض مستوى العملات الأوروبية امام الدولار لأدنى مستويات منذ عشرات السنوات ، وجاءت هذه المقالة بسبب عمليات البحث المتواصلة من قبل المستثمرين والباعة والمستهلكين عبر محرك جوجل الشهير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي علمًا ان الفريق يقوم يوميا في وضع تلك الأسعار يوميا .

سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 24-9-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 37.51 دينار $52.91

سعر الذهب عيار 22 34.39 دينار $48.50

اسعار الذهب عيار 21 32.82 دينار $46.29

اسعار الذهب عيار 18 28.14 دينار $39.68

سعر الذهب عيار 14 21.88 دينار $30.86

سعر الذهب عيار 12 18.76 دينار $26.45

اسعار أوقية الذهب 1,167 دينار $1,645

اسعار جنيه الذهب 262.60 دينار $370.36

اسعار كيلو الذهب 37,513 دينار $52,907



وبحسب الاخبار العالمية التي صدرت يوم أمس الخميس فقد تم الإعلان عن هبوط أسعار الذهب حيث فقد قرابة 12.5 دولارًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء يوم الأربعاء الماضي ، برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في خامس زيادة منذ بداية العام الحالي. فيما ارتفع سعر الدولار .

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كما وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 سبتمبر 37.51 32.82 28.13 21.88 18.75

22 سبتمبر 38.14 33.38 28.61 22.25 19.07

21 سبتمبر 38.18 33.40 28.63 22.27 19.09

20 سبتمبر 37.98 33.23 28.49 22.16 18.99

19 سبتمبر 38.21 33.44 28.66 22.29 19.11

18 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

17 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

16 سبتمبر 38.18 33.41 28.64 22.27 19.09

15 سبتمبر 37.96 33.22 28.47 22.14 18.98

14 سبتمبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34



وبحسب بيانات السوق العالمية ، وبعد قرار رفع سعر الفائدة امريكيا إذ انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 12.7 دولارا لتصل إلى 1661.15 دولارا للأونصة.

ونشير إلى أن الفريق يقوم يوميا بعرض أسعار الذهب في جميع البلدان العربية كما هو الحال هنا ، وفي نهاية المقالة التي تحدثنها بها سعر الذهب في الأردن بالسوق المحلي اليوم السبت 24-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .