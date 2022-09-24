طالع سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 24/9/2022 بعد الانخفاض الكبير بالأمس عالمياً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:08 ص
24 سبتمبر 2022
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يواصل سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 24/9/2022 ، لليوم الثاني على التوالي الانخفاض بعد يوم اسود شهدته أسعار الذهب في كافة انحاء العالم ، حيث شهد انخفاضاً كبيراً بالأمس ، بسبب الارتفاع القياسي للسندات الأمريكية، لتسجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام تقريبا حيث تكبد سعر الذهب في الاردن بالأمس الجمعة في الاردن انخفاضاً ، كغيرها من دول العالم ، وكالة فلسطين اليوم تتابع اسعار الذهب في العالم بشكل يومي ، وتقدم لكم اسعار الذهب اليوم السبت في الاردن 24/9/2022.

سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 24/9/2022

سعر  الذهب تكبد خسارته الثانية أسبوعية على التوالي، بسبب الارتفاع القياسي للسندات الأمريكية حيث انخفض سعر معدن الذهب بنسبة 1.8 في المئة إلى 1,641.20 دولار الأدنى منذ نيسان 2020، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,671.26 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,675.93 دولار، وفق وول ستريت جورنال.

ووصل الدولار في السوق الأمريكية والعالمية، الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد في 20 عاما، مقابل سلة من العملات العالمية، وبهذا الارتفاع، يصبح الدولار على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس 2020، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 24/9/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 37.51 دينار   $52.90

سعر الذهب عيار 22  34.38 دينار   $48.49

اسعار الذهب عيار 21 32.82 دينار   $46.29

اسعار الذهب عيار 18 28.13 دينار   $39.67

سعر الذهب عيار 14  21.88 دينار   $30.86

سعر الذهب عيار 12  18.75 دينار   $26.45

اسعار أوقية الذهب     1,166 دينار   $1,645

اسعار جنيه الذهب      262.55 دينار $370.29

اسعار كيلو الذهب      37,506 دينار $52,897

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

23 سبتمبر     37.51 32.82 28.13 21.88 18.75

22 سبتمبر     38.14 33.38 28.61 22.25 19.07

21 سبتمبر     38.18 33.40 28.63 22.27 19.09

20 سبتمبر     37.98 33.23 28.49 22.16 18.99

19 سبتمبر     38.21 33.44 28.66 22.29 19.11

18 سبتمبر     38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

17 سبتمبر     38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

16 سبتمبر     38.18 33.41 28.64 22.27 19.09

15 سبتمبر     37.96 33.22 28.47 22.14 18.98

14 سبتمبر     38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

 

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