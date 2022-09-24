طالع سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 24/9/2022 بعد الانخفاض الكبير بالأمس عالمياً

يواصل سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 24/9/2022 ، لليوم الثاني على التوالي الانخفاض بعد يوم اسود شهدته أسعار الذهب في كافة انحاء العالم ، حيث شهد انخفاضاً كبيراً بالأمس ، بسبب الارتفاع القياسي للسندات الأمريكية، لتسجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام تقريبا حيث تكبد سعر الذهب في الاردن بالأمس الجمعة في الاردن انخفاضاً ، كغيرها من دول العالم ، وكالة فلسطين اليوم تتابع اسعار الذهب في العالم بشكل يومي ، وتقدم لكم اسعار الذهب اليوم السبت في الاردن 24/9/2022.

سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 24/9/2022

سعر الذهب تكبد خسارته الثانية أسبوعية على التوالي، بسبب الارتفاع القياسي للسندات الأمريكية حيث انخفض سعر معدن الذهب بنسبة 1.8 في المئة إلى 1,641.20 دولار الأدنى منذ نيسان 2020، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,671.26 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,675.93 دولار، وفق وول ستريت جورنال.

ووصل الدولار في السوق الأمريكية والعالمية، الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد في 20 عاما، مقابل سلة من العملات العالمية، وبهذا الارتفاع، يصبح الدولار على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس 2020، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 24/9/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 37.51 دينار $52.90

سعر الذهب عيار 22 34.38 دينار $48.49

اسعار الذهب عيار 21 32.82 دينار $46.29

اسعار الذهب عيار 18 28.13 دينار $39.67

سعر الذهب عيار 14 21.88 دينار $30.86

سعر الذهب عيار 12 18.75 دينار $26.45

اسعار أوقية الذهب 1,166 دينار $1,645

اسعار جنيه الذهب 262.55 دينار $370.29

اسعار كيلو الذهب 37,506 دينار $52,897

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 سبتمبر 37.51 32.82 28.13 21.88 18.75

22 سبتمبر 38.14 33.38 28.61 22.25 19.07

21 سبتمبر 38.18 33.40 28.63 22.27 19.09

20 سبتمبر 37.98 33.23 28.49 22.16 18.99

19 سبتمبر 38.21 33.44 28.66 22.29 19.11

18 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

17 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

16 سبتمبر 38.18 33.41 28.64 22.27 19.09

15 سبتمبر 37.96 33.22 28.47 22.14 18.98

14 سبتمبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا