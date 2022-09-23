سعر غرام الذهب من جميع العيارات مقابل الجنيه المصري قي تعاملات السبت 24 سبتمبر 2022

سعر غرام الذهب من عيار 21 و 24 في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتوازي مع تباين المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

ويترقب المصريون اليوم إعلان قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1308.5 جنيه، مقابل 1287 جنيهًا، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات في مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 1145 جنيها، مقابل 1126 جنيهًا، أمس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 981.4 جنيه مقابل 965 جنيهًا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 765.5 جنيه مقابل 751 جنيهًا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية نحو 40697 جنيها مقابل 40021 جنيها، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 9160 جنيها مقابل 9008 جنيهات، أمس.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، تباينت أسعار الذهب اليوم بعد ساعات من قرار البنك المركزي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75% لكبح التضخم.