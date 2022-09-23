سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار في مصر بتعاملات اليوم السبت 24 سبتمبر أيلول 2022، و يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تباين سعر الدولار في مصر اليوم لدى البنك المركزي، والبنوك التجارية والصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع أمس بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

وقفز سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

بينما استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

تثبيت أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد خالف التوقعات التي أشارت إلى الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وأبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وأفادت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022 أنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، و11.75% على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلًا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم في مصر

وانخفض سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.25 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وهبط سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 19.07% جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، مقابل 19.24 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

كما نزل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلى نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 21.99 جنيه للشراء، و22.12 جنيه للبيع، مقابل 22.04 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع أمس بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 21.79 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع، مقابل 22 جنيهًا للشراء، و22.14 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

كما نزل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 21.82 جنيه للشراء، 22.16 جنيه للبيع، مقابل 22 جنيهاً للشراء، و22.22 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مستقرًا عند مستوى 5.16 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى 5.19 جنيه للبيع، مقابل 5.16 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 5.16 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) استقر عند مستوى 5.16 جنيه للشراء، بينما تراجع إلى 5.18 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

تباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، متراجعًا إلى نحو 5.28 جنيه للشراء، ومستقرًا عند 5.31 جنيه للبيع، مقابل 5.29 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع.

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي؛ حيث هبط إلى 62.74 جنيه للشراء، بينما زاد إلى63.22 جنيه للبيع، مقابل 62.85 جنيه للشراء، و63.12 جنيه للبيع أمس.