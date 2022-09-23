أقوى إشارة تردد قناة طيور الجنة بيبي 2022 على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات

تردد قناة طيور الجنة نايل سات و عرب سات الجديد 2022 ، يتصدر تردد قناة طيور الجنة 2022 محركات البحث في فضاء الانترنت من قبل الكثير من الآباء و الأمهات، الذين يرغبون بضبط تردد قناة طيور الجنة على أجهزة التلفاز الخاصة بهم، ليوفروا لأطفالهم أجواء من المتعة و الفرح بما تقدمه القناة من برامج هادفة و مسلية للأطفال، و لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

تعتبر قناة طيور الجنة اهم قناة خاصة للأطفال والكرتون في العالم العربي وتقوم بتقديم محتوى ترفيهي مهم للطفل بالإضافة الى اغاني هادفة تعليمية وترفيهية.

و يستطيع أي جهاز متصل بالقمر الصناعي نايل سات استقبال إرسال تلك القناة على التردد الخاص بها ، وذلك من خلال إدخال هذا التردد على الجهاز، وتحرص ادارة القناة على تقديم تردد مميز جدا وقوي حتى يصل إلى قطاع عريض من المشاهدين .





نبذة عن قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي ظهرت على القمر الصناعي نايل سات نظرا لما تقدمه من محتوى هادف وجذاب ، حيث تهدف إلى تعليم الناشئة قواعد لغتهم العربية والأخلاقيات الإسلامية الموجودة في القرآن والتي يحث عليها الدين الإسلامي، بالإضافة إلى تعليمهم قواعد الرياضيات ، وبالتالي فهي تسهم بدرجة كبيرة في تأهيل الأطفال لخوض غمار الحياة التعليمية .

تم افتتاح هذه القناة في الأردن ففي عام ٢٠٠٨ من قبل المالك لها خالد مقداد ، وقام بإشراك جميع أبنائه في برامج وأغنيات القناة ، ولذلك فهم يعدون من الأسس الرئيسية في نجاح القناة .

من أبرز أبناء خالد مقداد الذين لهم دور بارز في نجاح القناة الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد وجنى مقداد ، حيث قدم كل منهم العديد من الأغنيات والكليبات التي أذيعت على القناة ، وحازت على إعجاب كثير من المشاهدين .





مميزات قناة طيور الجنة

تمتلك قناة طيور الجنة العديد من المميزات التي تجعلها من أفضل القنوات الموجودة في الوقت الحالي ومنها ما يلي :

تقدم القناة العديد من البرامج المفيدة والتي تساعد الأمهات والآباء على تربية الأبناء التربية السليمة بما يتناسب مع القيم والأخلاقيات من ناحية ، ويتناسب أيضا مع العادات والتقاليد الإيجابية التي تربي عليها المجتمع الشرقي .

تحرص القناة على تقديم أفضل بث عبر القمر الصناعي ، وكذلك تقديم أجود صورة للمشاهدين .

تعد قناة طيور الجنة أفضل قناة يمكن ترك الأطفال أمامها بكل حرية ، وذلك لأنها تحرص على تعليم الأطفال وتربيتهم .

تبث القناة محتواها الهادف دون انقطاع طوال أربع وعشرين ساعة .

كما أن القناة تحرص على تقديم الكثير من الأناشيد التي تصاحبها التأثيرات الصوتية حتى تكون أكثر جذبا للأطفال .

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة كثيرا من البرامج الجذابة والجميلة التي تجذب الأطفال إليها ، وأغلب برامجها تكون على هيئة كليبات تصحبها الموسيقى ومنها ما يلي :

أغنية ماما جابت بيبي الذي تقوم بغنائها جنى مقداد ، وفيها تبين للأطفال كيفية التعامل مع إخوتهم الصغار .

أغنية الحروف الأبجدية وفيها يقوم مجموعة من الأطفال بقراءة الحروف باللغة العربية مع الضبط والتشكيل ، ويقوم هذا الكليب بعرض الحروف بألوان مختلفة جذابة .

أغنية عصومي ضرب وليد وفيها يشرك الإخوان الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد في تمثيل هذا الكليب بينما تقوم فرقة طيور الجنة بالغناء ، وهذه الأغنية تعلم الأطفال كيفية التعامل مع بعضهم البعض وخطورة الاعتداء .

إلى جانب كثير من الأغنيات الهادفة التي تحرص القناة على تقديمها لمساعدة الأطفال في حياتهم بطريقة جميلة .

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 على عرب سات

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).