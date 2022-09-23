مغردون: خطاب عباس في الأمم المتحدة لم يأت بجديد و استمرار لخطابات البكائيات

لاقى خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمام الأمم المتحدة اليوم الجمعة حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف العديد من النشطاء و المغردين خطاب عباس بأنه استمرار لخطابات "البكائيات".

و وفقاً لما كتبه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الرئيس عباس أعاد في خطابه صياغة المظلومية الفلسطينية، و لم يأت بجديد.

الكاتب و المحلل السياسي، ذو الفقار سويرجو رأى في خطاب عباس بأنه استمرار لخطابات البكائيات الفلسطيني، و اعادة صياغة للمظلومية الفلسطينية .

و وفقاً لما كتبه سويرجو، فإن الخطاب حمل تأكيداً على استمرار تسويق الوهم و عدم تحمل المسئولية الوطنية و الخروج باستنتاجات قاطعة بانه لا وجود لشريك إسرائيلي و لا وجود لمجتمع دولي قادر على فرض قراراته .

و أشار الى أن الخطاب جاء بتهديد مكرر بتطبيق قرارات المؤسسات الفلسطينية، و اعتبار المقاومة نوع من انواع العنف و الارهاب و يؤكد عدم اللجوء اليها ، كما أنه يطالب بتطبيق المبادرة العربية التي نسفها التطبع .

و أوضح الكاتب بأن خطاب الرئيس لم يتطرق لانتهاء فرصة العام التي هدد بها .

و قال: "لا مستقبل لهذا الرئيس الذي يجيد التذمر و يخاف مواجهة الحقيقة".





و من جانبه كتب المحلل السياسي، هاني المصري يقول: "الجديد في خطاب الرئيس أنه بدون تهديدات ولا إنذارات بل بقاء للقديم على قدمه ومناشدات وبكائيات ومطالبات لمن لا يسمع، فأذن من طين وأذن من عجين".





الفنان علاء أبو دياب كتب في تدوينة له على حسابه في فيسبوك يقول: " كلمتين جد بنص هالمسخرة..الحقوق بتتاخد بفعل مش بصف حكي مهما كان، الخطاب كان لازم يكون فيه قرارات حقيقية! واللي خبط عالطاولة السنة اللي فاتت وقال معكم سنة تنهوا الاحتلال، بنفعش ييجي اليوم ويختم بأريد حلاً..".

و قال: "هدول مش أبوك وأخوتك وانت مش حردانة! كان ضايل تقول، جربت معه كل شي ومش راضي ينعدل هالزلمة، وهاي تركتله البيت!".

و أضاف قائلاً: "المفروض كان في قرارات حقيقية تنقال اليوم مش صف حكي مهما كان ممتاز الخطاب.. بالنهاية فش فرق بين قبل الخطاب وبعده لا علينا ولا على الإحتلال..".

"سيدي الرئيس، يخلف عليك، بس طلب بسيط، ما اعطيتنا الفرصة نختار وانت موجود، اتركنا نختار بعدك.. بس".





و كتب خليل فحجان في صفحته على فيسبوك عن خطاب الرئيس عباس: " خطاب حقيقي، واقعي، ملموس، خطاب قام بتوضيح كل شيء، ويبدو بأنه الخطاب الأخير".





و ألقى الرئيس محمود عباس خطاباً أمام الأمم المتحدة قال فيه إن "إسرائيل" دمرت أوسلو وتسعى لتدمير حل الدولتين، وهو ما يثبت أنها لا تؤمن بالسلام بل بفرض الأمر الواقع بالعدوان.

وأضاف عباس خلال كلمته في أعمال الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا يوجد شريك حقيقي يمكن الحديث معه وهذا ما يجعل العلاقة بين احتلال وشعب محتل.

وأشار إلى السلطة لن تتعامل مع "إسرائيل" على أساس أنها دولة محتلة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتعامل معها على هذا الأساس.





