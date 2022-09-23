المكتب الحركي للصحفيين يثمن خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة ومطالبته بمحاسبة قتلة أبو عاقلة

ثمن المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورته السابعة والسبعين.

وقال المكتب الحركي ان هذا الخطاب تاريخي بكل تفاصيله بما قدمه من قرارات مهمة تتعلق بحقوقنا وتوضيح للمعاناة التي يكابدها أبناء شعبنا الفلسطيني واضعا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وثمن المكتب الحركي للصحفيين إشارة السيد الرئيس لاغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة والمطالبة بمحاكمة القتلة من قادة وجنود الاحتلال، متحديا الولايات المتحدة الأمريكية ان تحاكم قتلتها رغم انها تحمل الجنسية الأمريكية.

وطالب المكتب الحركي للصحفيين الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بضرورة تسليط الضوء بشكل مكثف على هذا الخطاب التاريخي للسيد الرئيس لأنه يشكل مرحلة فارقة في تاريخ شعبنا ونحتاج الى تعزيزه.