عباس: "إسرائيل" دمرت أوسلو وتسعى لتدمير حل الدولتين

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن "إسرائيل" دمرت أوسلو وتسعى لتدمير حل الدولتين، وهو ما يثبت أنها لا تؤمن بالسلام بل بفرض الأمر الواقع بالعدوان.

وأضاف عباس خلال كلمته في أعمال الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا يوجد شريك حقيقي يمكن الحديث معه وهذا ما يجعل العلاقة بين احتلال وشعب محتل.

وأشار إلى السلطة لن تتعامل مع "إسرائيل" على أساس أنها دولة محتلة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتعامل معها على هذا الأساس.

وأوضح عباس، أن "إسرائيل" تقوم بحملة مسعورة لمصادرة أراضينا وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية ونهب مواردنا وكأنها أرض فارغة بدون أصحاب كما فعلت عام 1948، مشيرًا إلى أنها تقوم بإطلاق يد المستوطنين الإرهابيين لقتل أبناء شعبنا وسرقة اراضيهم ومياههم ويحرقون بيوتهم

واستعرض أمام الحضور، صورًا لمواطنين فلسطينيين تجبرهم "إسرائيل" على هدم منازلهم ذاتيًا أو فرض غرامة مالية عليهم، لافتًا أن "إسرائيل" سمحت بتشكيل مجموعات ارهابية تعتدي على الفلسطينيين وتنادي بطردهم.

وتابع عباس: "شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن وأمناء الهيكل وغيرها من بين تلك المجموعات الإرهابية ويقودها أعضاء في الكنيست الإسرائيلي".

وحول فرض المناهج الإسرائيلية المحرفة في القدس، قال: "إسرائيل تقوم بفرض مناهج مزيفة وتحاول فرضها على طلابنا ليتعلموا كما تريده، ونحن لن نسمح بذلك، وهي بذلك تخرق القانون الدولي".

وبشأن الانتخابات، أكد أن "إسرائيل" تعطل الانتخابات الفلسطينية وتحرم المقدسيين من ذلك كما فعلت في انتخابات سابقة.

وأشار: "نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وأصدرنا المراسيم وإسرائيل منعتنا، مبينًا ان السلطة لم تلغي الانتخابات ولكن جرى التأجيل فقط حين تسمح إسرائيل، أو أن يأمرها البعض بالسماح بإجرائها وحينها سنجريها.

ووصف عباس "إسرائيل" بأنها نظام ابرتايد "تمييز عنصري"، لافتًا أنها تخرق القانون الدولي ولكن لا تعاقب وهناك من يحميها.

وقال، إن الأمم المتحدة والمتنفذون فيها هم من يحمون إسرائيل من العقاب، مبينًا أن هناك معايير مزدوجة تطبق عندما يتعلق الأمر بإسرائيل