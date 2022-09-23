بالفيديو الرجوب للفتحاويين: إذا لم نُصحح أوضاعنا فإن قُوى أُخرى سَتحلُ مَحلنا

وجه أمين سر لجنة حركة فتح جبريل رجوب، رسالة إلى الفتحاويين بشأن أوضاع الحركة في ظل التغييرات الإقليمية.

وقال الرجوب في مقابلة خاصة مع قناة "الشرق": "أقول للفتحاويين نحن لسنا قدر الشعب الفلسطيني، فاذا لم نُجري مراجعة ونصحح اوضاعنا، فإن قوى أخرى ستحل محلنا، لأنها تقدم نفسها للإقليم والعالم وفق رؤيتنا (القائمة على حل الدولتين).

وأضاف الرجوب: "في ظل انسداد العملية السياسية مع إسرائيل وعزلتنا في الاقليم وتجاهل العالم للاحتلال وجرائمه، فليس امام الشعب الفلسطيني سوى خيار واحد".

وعلق الرجوب على المسؤول في حركة فتح سابقًا، ناصر القدوة، قائلًا: "القدوة شخصية وطنية محترمة، لكنه كان قصير النظر، وأدعوه للعودة إلى فتح، لأن تأثيره من داخل الحركة أقوى عشرات المرات من تأثيره خارجها".

وتابع: "بعض قياداتنا ممكن أن تكون طاردة لكن البيئة الفتحاوية تقبل التعددية".