محرز: أريد إنهاء مسيرتي مع السيتي!

أبدى النجم الجزائري، رياض محرز، رغبته في إنهاء مسيرته والاعتزال مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي خلال السنوات القليلة القادمة.

ويُشار إلى أنه يمتد عقد محرز مع الفريق السماوي حتى عام 2025، وذلك بعدما قام بتمديده في تموز/يوليو الماضي.

ورغم عدم مشاركته بصورة منتظمة مع السيتي، إلا أن محرز أكد رغبته في الاعتزال بقميص السيتي، خلال تصريحات لموقع فريقه الرسمي.

وقال محرز:"بكل تأكيد، أريد إنهاء مسيرتي مع السيتي، واللعب لأطول فترة ممكنة، وهو ما أؤمن بقدرتي على فعله، لكن دعونا نرى ما يخبئه المستقبل بعد تعليق الحذاء".

وأشار لاعب ليستر سيتي السابق، إلى عدم تخطيطه لمرحلة ما بعد الاعتزال، قائلا "لا أعرف ما سيحدث، لا زلت أفكر في الأمر، أحب كرة القدم ومن الصعب الابتعاد عنها".

جدير ذكره أنه يلعب رياض محرز ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ 2018، عندما انضم إليه من ليستر بعد 4 سنوات أمضاها مع الثعالب.