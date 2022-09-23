مصرع شابين من الداخل المحتل في حادثي طرق

لقي شابين، اليوم الجمعة، مصرعهما في حادثي طرق منفصلين في عرابة ومفرق عارة بالداخل المحتل.

ولقي الشاب حسين إسماعيل علي الناصر نصار (19 عاما)، من عرابة البطوف بالداخل المحتل، مصرعه، في حادث دراجة نارية في تل أبيب، الليلة الماضية.

وفي حادث آخر وقع، بعد منتصف الليلة الماضية، على شارع 65 بالقرب من مفرق عارة بالداخل، لقي محمد فلاح من برطعة مصرعه وأصيب طفلة رضيعة بعد اصطدام سيارة بعامود.

ويُشار إلى أنه فتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطات الاحتلال، أن 247 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصرعهم في حوادث الطرق المختلفة، منذ مطلع العام الجاري ولغاية أمس.

وبلغ عدد الضحايا حوادث الدراجات النارية 48 ضحية منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.