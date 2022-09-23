أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 23-9-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في سوريا وهي من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 23-9-2022، لمعرفة كافة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

ارتفاع سعر الذهب في سوريا

ارتفع سعر الذهب اليوم في سوريا، الخميس 23 سبتمبر 2022، والمقوّم بالليرة السورية، في مطلع التعاملات الصباحية في السوق السورية.





أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم، ليصل إلى 246 ألفاً و309 ليرات للشراء، مقابل 247 ألفاً و658 ليرة للبيع.

كذلك وصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم في سوريا إلى 225 ألفاً و592 ليرة للشراء، مقابل 226 ألفاً و827 ليرة للبيع.

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية إلى 215 ألفاً و616 ليرة للشراء، مقابل 216 ألفاً و797 ليرة للبيع.

من ناحية أخرى، وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 184 ألفاً و924 ليرة للشراء، و185 ألفاً و936 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا إلى 7 ملايين و673 ألفاً و185 ليرة للشراء، مقابل 7 ملايين و715 ألف و207 ليرات للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم

كما وصل سعر الليرة الذهب اليوم في سوريا إلى مليون و726 ألفاً و467 ليرة للشراء، ومليون و735 ألفاً و922 ليرة للبيع.