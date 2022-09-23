بالصور أضرار نتيجة إطلاق نار استهدف مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس

استهدف إطلاق نار، الليلة الماضية، مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس بالضفة المحتلة ما أدى لوقوع أضرار في المكان.

وذكرت مصادر عبرية، أن إطلاق نار ليلاً أستهدف مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس ما ادى إلى وقوع أضرار في أحد المنازل.

ويُشار إلى أنه هذه هي المرة الثانية التي تتعرض لها المستوطنة لإطلاق نار خلال أسبوع فقط.

جدير ذكره أنه يقوم مقاومون من كتائب "سرايا القدس" المنتشرة في الضفة بشكل شبه يومي باستهداف حواجز ومستوطنات العدو الصهيوني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وخاصة في مدينتي نابلس وجنين.





