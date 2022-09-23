أسعار العملات في الجزائر في تعاملات اليوم الجمعة 23 سبتمبر أيلول 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم لدى البنك المركزي، والسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

نزل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليهبط إلى مستوى 139.40 دينار للشراء، و139.45 دينار للبيع، مقابل 140.13 دينار للشراء، و140.20دينار للبيع، خلال تعاملات اليوم السابق بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria.dz".

وهبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى مستوى 176.80 دينار للشراء، و178.76 دينار للبيع، مقابل 179.29 دينار للشراء، و181.28 دينار للبيع، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

قفز سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى مستوى 140.66 دينار للشراء، و144.68 دينار للبيع، مقابل 140.09 دينار للشراء، و140.11 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وظل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر إلى مستوى 159.35 دينار للشراء، و159.41 دينار للبيع، فيما سجل لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 202.35 دينار للشراء، و204.60 دينار للبيع.

ويسجل الدينار الجزائري منذ نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، انتعاشا ملحوظا أمام سلة من العملات الأجنبية (اليورو والدولار) في التعاملات الرسمية البنكية، إذ سجل ارتفاعًا بنسبة 12.5% خلال سنة 2022 مقارنة بالسنة الماضية، وفق متابعين للشأن المالي.

واتجهت هذه الوضعية الجديدة لدفع الدينار نحو تحقيق مكاسب معتبرة، حيث بلغ كل من اليورو والدولار نحو 140 دينارا، فيما رسمت الحكومة بشأن قانون الموازنة لسنة 2022، قيمة الدينار الجزائري بـ 149 دينارا للدولار الواحد، وهي نتيجة لم تحدث منذ عقد كامل.

في الوقت نفسه، أعاد تعافي العملة الوطنية بعدما تحول إلى حديث الساعة التساؤل عن انعكاسات هذا الوضع في تحسين القدرة الشرائية وتخفيف العبء على "قفة" المواطن عشية الدخول الاجتماعي.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.4013 دينار للشراء، و37.4093 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية بنحو 47.83 دينار للشراء، و48.36 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.29 دينار للشراء، و38.40 دينار للبيع، ولدى السوق الموازية (السوداء) سجل نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 454.78 دينار للشراء، و454.98 دينار للبيع، وسجل لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 581.83 دينار للشراء، و588.29 دينار للبيع.