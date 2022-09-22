سعر ليرة الذهب في الأردن بالسوق اليوم الجمعة 23-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويواصل فريق الموقع في كتابة ونشر جميع أسعار هذا المعدن النفيس حيث وضعنا لكم في هذه السطور سعر الذهب اليوم في الأردن ونشير إلى أنه يوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة وهو ما يضع الفريق نصب عينه في وضع الأسعار يوميا كما أن هذه الأسعار تختلف بين الحين والأخر وقبل يومين فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34,40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة ، امام عن التفاصيل الجديدة فهي على النحو التالي:

سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الجمعة 23-9-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 38.14 دينار $53.80

سعر الذهب عيار 22 34.97 دينار $49.32

اسعار الذهب عيار 21 33.38 دينار $47.08

اسعار الذهب عيار 18 28.61 دينار $40.35

سعر الذهب عيار 14 22.25 دينار $31.38

سعر الذهب عيار 12 19.07 دينار $26.90

اسعار أوقية الذهب 1,186 دينار $1,673

اسعار جنيه الذهب 267.01 دينار $376.61

اسعار كيلو الذهب 38,143 دينار $53,801

سعر الذهب اليوم في الاردن للبيع والشراء



سعر الذهب في الأردن عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 سبتمبر 38.18 33.40 28.63 22.27 19.09

20 سبتمبر 37.98 33.23 28.49 22.16 18.99

19 سبتمبر 38.21 33.44 28.66 22.29 19.11

18 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

17 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

16 سبتمبر 38.18 33.41 28.64 22.27 19.09

15 سبتمبر 37.96 33.22 28.47 22.14 18.98

14 سبتمبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

13 سبتمبر 38.84 33.99 29.13 22.66 19.42

12 سبتمبر 39.34 34.42 29.50 22.95 19.67

في نهاية المقالة التي تحدثنا حول سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 23-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .