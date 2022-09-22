بكم سعر الذهب في مصر النهارده في السوق السوداء اليوم الجمعة 23-9-2022 عيار 21 و18 بالشراء والبيع بالمصنعية ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة التي تشرح لكم سعر الذهب في مصر اليوم حيث يهتم المواطنين المصريين في مجال الذهب التعرف على أسعار الذهب بجميع العيارات إذ يذهبون إلى محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على تلك الأسعار ، حيث جاء ملخص الأسعار امس على النحو التالي: عيار 21 يسجل 1140 جنيها، وعيار 18 يسجل 977 جنيها وعيار 24 يسجل 1303 جنيهات والجنيه الذهب 9120 جنيها والان ندعوكم إلى استكمال المقالة التي تتعرفون من خلالها على باقي التفاصيل :

سعر الذهب في مصر في السوق السوداء اليوم الجمعة 23-9-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,297 شراء 1,309

عيار 22 بيع 1,189 شراء 1,200

عيار 21 بيع 1,135 شراء 1,145

عيار 18 بيع 973 شراء 981

عيار 14 بيع 757 شراء 763

عيار 12 بيع 649 شراء 654

الاونصة بيع 40,341 شراء 40,697

الجنيه الذهب بيع 9,080 شراء 9,160

الكيلو بيع 1,297,143 شراء 1,308,571

سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم الجمعة

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,049 جنيه $53.80

سعر الذهب عيار 22 961.38 جنيه $49.32

اسعار الذهب عيار 21 917.69 جنيه $47.08

اسعار الذهب عيار 18 786.59 جنيه $40.35

سعر الذهب عيار 14 611.78 جنيه $31.38

سعر الذهب عيار 12 524.38 جنيه $26.90

سعر الذهب عيار 9 393.29 جنيه $20.18

اسعار أوقية الذهب 32,617 جنيه $1,673

اسعار جنيه الذهب 7,342 جنيه $376.61

اسعار كيلو الذهب 1,048,768 جنيه $53,801

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

ووصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 سبتمبر 1,049 917.97 786.82 611.97 524.54

20 سبتمبر 1,042 911.40 781.19 607.59 520.79

19 سبتمبر 1,039 908.95 779.09 605.95 519.39

18 سبتمبر 1,038 908.57 778.77 605.70 519.17

17 سبتمبر 1,038 908.57 778.77 605.70 519.17

16 سبتمبر 1,047 916.29 785.38 610.85 523.58

15 سبتمبر 1,041 910.61 780.51 607.06 520.33

14 سبتمبر 1,057 925.25 793.06 616.82 528.70

13 سبتمبر 1,060 927.23 794.76 618.14 529.83

12 سبتمبر 1,074 939.61 805.38 626.40 536.91



وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول بكم سعر الذهب في مصر النهارده في السوق السوداء اليوم الجمعة 23-9-2022 عيار 21 و18 بالشراء والبيع بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .