سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم الجمعة 23 سبتمبر أيلول 2022، يبحث الكثير من المتابعين و خصوصاً المستثمرين و أصحاب المال و الأعمال عن أسعار الدولار في لبنان، حيث يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في لبنان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وزاد سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى37800 ليرة للشراء و37900 ليرة للبيع، مقابل 37000 ليرة للشراء و37400 ليرة للبيع، أمس.

وبالأمس، قال صندوق النقد الدولي في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان ما زال بطيئا للغاية.