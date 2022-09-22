تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات- استقبل أحدث إشارة لتردد قناة طيور الجنة الجديد

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022، تصدر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، عبر محركات البحث جوجل وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث المشاهدة الممتعة والتسلية والترفيه وتقديم محتوى هادف يخاطب عقول الأطفال بلغتهم البسيطة ومحاولة توصيل القيم وترسيخها في عقولهم بشكل مبسط في صورة أغاني وأناشيد يشارك فيها عائلة مقداد في جو عائلي ممتع وشيق، لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التردد الجديد لقناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة 2022

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أفضل قنوات الأطفال حيث بدأت في عام 2008 ومؤسسها هو خالد مقداد وكانت تقدم الأغاني والأناشيد التي تخاطب الطفل بطريقة شيقة وتدعوه لتعلم القيم الأخلاقية واحترام الأخر والكبير والعديد من القيم العظيمة وأهم ما يميزها الروح العائلية وروح الصداقة بين طاقم العمل حيث عائلة المقاديد عصومى ووليد وجنا وجاد وأياد وسند وخالد مقداد ووالدتهم وبعض أصدقائهم وأفراد عائلتهم الكبيرة وانضمت إليهم مؤخرا نور زوجة الوليد حتى تضيف مزيد من الجو العائلي المميز.

تردد قناة طيور الجنة

و يمكنكم متابعينا الأعزاء أن تستقبلوا تردد قناة طيور الجنة 2022 بيبي من أي جهاز متصل بالقمر الصناعي نايل سات استقبال إرسال تلك القناة على التردد الخاص بها ، وذلك من خلال إدخال هذا التردد على الجهاز، وتحرص ادارة القناة على تقديم تردد مميز جدا وقوي حتى يصل إلى قطاع عريض من المشاهدين ،واليكم تردد قناه طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11310

معامل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 4/3

الجودة : SD

الاستقطاب : عمودي

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة كثيرا من البرامج الجذابة والجميلة التي تجذب الأطفال إليها ، وأغلب برامجها تكون على هيئة كليبات تصحبها الموسيقى ومنها ما يلي :

أغنية ماما جابت بيبي الذي تقوم بغنائها جنى مقداد ، وفيها تبين للأطفال كيفية التعامل مع إخوتهم الصغار .

أغنية الحروف الأبجدية وفيها يقوم مجموعة من الأطفال بقراءة الحروف باللغة العربية مع الضبط والتشكيل ، ويقوم هذا الكليب بعرض الحروف بألوان مختلفة جذابة .

أغنية عصومي ضرب وليد وفيها يشرك الإخوان الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد في تمثيل هذا الكليب بينما تقوم فرقة طيور الجنة بالغناء ، وهذه الأغنية تعلم الأطفال كيفية التعامل مع بعضهم البعض وخطورة الاعتداء .

إلى جانب كثير من الأغنيات الهادفة التي تحرص القناة على تقديمها لمساعدة الأطفال في حياتهم بطريقة جميلة .