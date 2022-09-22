لجان المقاومة تبارك عملية الطعن قرب مغتصبة مودعين غرب رام الله

نعت لجان المقاومة في فلسطين الفدائي البطل منفذ عملية الطعن قرب مغتصبة مودعين غرب رام الله بعد تنفيذه عملية طعن بطولية مساء اليوم الخميس.

و أكدت لجان المقاومة في بيان لها أن دماء الشهداء ستبقى ترسم لشعبنا ومقاومينا طريق العودة لكل فلسطين.

وباركت لجان المقاومة عملية الطعن البطولية التي استهدفت عدد من الصهاينة المجرمين قرب مغتصبة مودعين غرب رام الله، داعية شبابنا الحر الثائر إلى إشعال ارضنا نارا وبراكين غضب نصرة للمسجد الأقصى.

و أضاف البيان قائلاً: "تبقى ضفتنا الثائرة خزان استراتيجي للعمل والفعل الثوري الذي لا ينضب وعنوانا للعمل الفدائي والاستشهادي".

كما دعت لجان المقاومة إلى تصعيد المقاومة بكافة اشكالها لأنها السبيل الوحيد للدفاع عن شعبنا ومقدساته من التدنيس والتهويد المتواصل.