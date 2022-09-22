ارتفاعات متتالية لسعر الدولار.. هل يواصل الصعود خلال الأيام المقبلة؟؟

شهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، كان آخرها مساء الخميس 22 سبتمبر أيلول 2022، حيث اقترب سعر صرف الدولار من عتبة الخمسينات في التعاملات المسائية، و بلغ 3.49 مقابل الشيكل "الإسرائيلي".

و ارتفع سعر صرف الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسة بنحو 11% منذ بداية العام الجاري.

و أوضح المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى، حيث أشار الى أن ارتفاع سعر صرف الدولار جاء بعد قرار الفدرالية الأمريكية برفع الفائدة مساء أمس بـ 75 نقطة أساس، مؤكداً بأن هذا هو الرفع الخامس على التوالي.

و لفت أبو قمر في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الى أن رفع سعر الفائدة كان كبيراً جدا هذا العام ، و هذا ما تسبب في اجتياح عملة الدولار أمام العملات الأخرى.

و بين أبو قمر بأن هناك عوامل أخرى وراء ارتفاعات الدولار، من بينها قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالتعبة الجزئية، و الذي انعكس سلبياً على عملة اليورو والأسهم، في حين انعكس ايجاباً جدا على الدولار.

و وفقاً للمحلل الاقتصادي، فإن تلك الأسباب أساسية ساهمت في دفع مؤشر الدولار عالميا ان يصل 111.2، مشيراً الى أن هذا المؤشر لم يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ أكثر من 22 عاماً، لافتاً الى أن هذا انعكس أمام باقي العملات الرئيسية بما فيها الدولار شيكل.

و حول توقعاته بأن يجتاز الدولار عتبة الخمسينات، أشار أبو قمر الى انه ليس هناك مؤشرات أو بوادر تبين أن الدولار شيكل سوف يجتاح منطقة الخمسينيات في المرحلة الحالية، حيث يتم التداول في إطار الأربعينات، و ربما تبقى في هذا الإطار الضيق لحين صدور بيانات "إسرائيلية".

و لفت الى أن هذه البيانات ستكون خلال اسبوع أو عشر أيام، و ستكون محدد للدولار شيكل.

و أضاف: "لن نرفع سقف التوقعات كثيراً بالنسبة للدولار شيكل، في أحسن الأحوال ممكن أن يبدأ بالدخول في الخمسينيات، ولكن الاحتمال الأكبر ان يغلق الاسبوع المالي غدا على 45,46 مع الافتتاح السوق المالي الاسبوع المقبل على نفس النطاق في مستوى الأربعينات ويبقى لحين صدور بيانات جديدة ممكن أنها تحرك السوق سواء لأعلى أو لأسفل".