جيش الاحتلال يعلن اختتام مناورة "الدرع الرقمي" في البحر الأحمر

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، اختتام المناورة البحرية المشتركة "الدرع الرقمي" والتي استمرت أربعة أيام، في خليج العقبة بالبحر الأحمر، بمشاركة الولايات المتحدة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن التدريبات ركزت على "تعزيز الوعي البحري باستخدام أنظمة غير مأهولة والذكاء الاصطناعي لدعم عمليات صعود السفن وتعزيز التعاون".

وأشار رئيس هيئة السفن في البحرية "الإسرائيلية"، دانيال هجري، أن "تعاون القوات على منصات مأهولة وغير مأهولة هو فرصة مبتكرة لبناء صورة بحرية واسعة ودمج الأطراف والقوى الأخرى للعمل معًا في الساحة البحرية، مع وجود هدف مشترك لهم جميعًا، للحفاظ على الأمن".

وشارك في التدريبات سفن المأهولة بالبحرية الإسرائيلية من الأسطول 915 ووحدة سنابير جنبًا إلى جنب مع أنظمة غير مأهولة من فرقة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس، وفقًا لتصريحات كلا الجيشين.