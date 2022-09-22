سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 22-9-2022

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ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة الخميس 22-9-2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار اليوم في لبنان

وزاد سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى37800 ليرة للشراء و37900 ليرة للبيع، مقابل 37000 ليرة للشراء و37400 ليرة للبيع، أمس.

قرارات صندوق النقد الدولي

وبالأمس، قال صندوق النقد الدولي في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان ما زال بطيئا للغاية.

وأضاف الصندوق في البيان أن استكمال الإجراءات المسبقة ضروري لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي.

واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من 10 إصلاحات كي يحصل على 3 مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط 8 من كل 10 أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية