أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22-9- 2022

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أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، بالتوازي مع تباين المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

ويترقب المصريون اليوم إعلان قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

سعر كافة عيارات الذهب في مصر

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1308.5 جنيه، مقابل 1287 جنيهًا، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات في مصر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 1145 جنيها، مقابل 1126 جنيهًا، أمس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 981.4 جنيه مقابل 965 جنيهًا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 765.5 جنيه مقابل 751 جنيهًا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية نحو 40697 جنيها مقابل 40021 جنيها، أمس، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 9160 جنيها مقابل 9008 جنيهات، أمس.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، تباينت أسعار الذهب اليوم بعد ساعات من قرار البنك المركزي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75% لكبح التضخم