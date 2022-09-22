"إسرائيل" تستدعي السفير المكسيكي بعد مهاجمة سفارتها من متظاهرين

قررت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استدعاء السفير المكسيكي في "تل أبيب" بعد مهاجمة متظاهرين السفارة "الإسرائيلية" في المكسيك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، أن "إسرائيل" استدعت السفير المكسيكي لجلسة "توبيخ"، بعد أن هاجم متظاهرون مبنى السفارة "الإسرائيلية" في مدينة مكسيكو سيتي، احتجاجا على حماية "إسرائيل" لمسؤول كبير سابق، مطلوب في المكسيك بتهمة التلاعب في التحقيق في اختفاء 43 طالبًا قسريا عام 2014.

وكانت قد حثت المكسيك "إسرائيل" مرارا، على تسليم الرئيس السابق لوكالة التحقيق الجنائي التابعة لمكتب المدعي العام، توماس زيرون، الذي يؤكد مسؤولون مكسيكيون أنه فر إلى "إسرائيل" عام 2020، هربًا من خضوعه للتحقيق في تعامله مع قضية الطلاب المفقودين.

وتظاهر، أمس، عشرات الطلاب من أيوتزينابا جنوبي البلاد، أمام مبنى السفارة "الإسرائيلية"، للمطالبة بتسليم المسؤول القضائي السابق المتورط في مخالفات ضد إدارة العدالة، خلال تحقيقه في جريمة اختفاء طلاب بمدرسة في أيوتزينابا عام 2014، والتي تم اعتبارها بأنها "جريمة دولة".

وخط المتظاهرون على جدران السفارة "الإسرائيلية" عبارات مناهضة لـ"إسرائيل" من بينها "الموت لإسرائيل"، وأخرى تتهمها بالتستر على المجرمين، كما أقدم المتظاهرون على تحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على الأسوار الخارجية لمبنى السفارة في مكسيكو سيتي.