أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 22-9-2022

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هبوط أسعار الذهب في السعودية

هبطت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات، الخميس 22-9-2022، بالتوازي مع تباين المعدن النفيس في الأسواق العالمية.





أسعار كافة عيارات الذهب في السعودية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 201.89 ريال (53.66 دولار) مقابل 202.67 ريال (53.87 دولار)، أمس بحسب منصة "gold-price- today" لرصد أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) إلى 176.66 ريال (46.95 دولار) مقابل 177.34 ريال (47.14 دولار)، أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 151.42 ريال (40.24 دولار) مقابل 152.01 ريال (40.40 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 117.77 ريال (31.30 دولار) مقابل 118.23 ريال (31.42 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية خلال التعاملات الصباحية إلى 6279 ريالا (1669 دولارا) مقابل 6303 ريالات (1675 دولارا)، أمس، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1,413 ريال (375.60 دولار) مقابل 1419 ريالا (377.09 دولار)، أمس.





أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، تباينت أسعار الذهب اليوم بعد ساعات من قرار البنك المركزي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75% لكبح التضخم