مشاهدة مباراة تونس وجزر القمر اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت-بث مباشر تونس وجزر القمر الودية

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ويلتقي المنتخب الوطني التونسب نظيره جزر القمر ، مساء يوم الخميس ، على ملعب “أومنيسبور كرواسي سور سين” بفرنسا، ضمن منافسات الاستعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة، وستقام مباراة تونس وجزر القمر الساعة 19:00 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، والساعة 20:00 بتوقيت مصر والسودان، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية قطر البحرين والكويت، وسيتم نقل مباراة تونس وجزر القمر الودية على قناة التونسية الوطنية ، ولمشاهدة بث مباشر مباراة تونس وجزر القمر مباشر اضغط هنــــــــــــــــــا

لاعبنا سيف الدين الجزيري من تدريب منتخب تونس pic.twitter.com/AZT0YFfnyJ — محمد ربيع (@tito1752001) September 22, 2022

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وتعتبر قناة التونسية الوطنية قناة من القنوات التي تتبع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون نشأت تلك القناة المهمة فى عام وتقوم القناة بعرض محتوى متعدد في شكل برامج واخبار ومسلسلات، مترجمة النجاح المشهود من خلال محتواها النوعي الملائم لفئات مختلفة من أفراد المجتمع، كما أن الهدف الأساسي من القناة هو إيصال المحتوى الهادف، الذي يعد مصدراً للمعلومات، في شكل تقارير، برامج منوعة ،مقابلات، ثقافة، أخبار, مع عدم الإغفال عن الجانب الترفيهي كعرض المسلسلات العربية الناجحة، لذلك ستقوم قناة التونسية الوطنية بنقل مباراة تونس وجزر القمر مباشر اليوم الان من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــا

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🚨- قائمة منتخب تونس للتوقف الدولي 🇹🇳



القائمة شهدت عودة كلا من :



• وهبي الخزري✅

• ديلان برون✅

• إلياس السخيري✅ pic.twitter.com/mu9YMtI7f0 — عالم المونديال (@WC_Qatar22) September 13, 2022

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وأعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ، أمس الأربعاء، أنّ طاقم تحكيم فرنسي سيُدير مباراة تونس وجزر القمر غدا الخميس بملعب Omnisports Croissy sur Seineعلى الساعة الثالثة و النصف بتوقيت تونس، ويتكوّن طاقم التحكيم من هنري غابرييل كحكم ساحة بمساعدة يوسف الحمزاوي وغازون فيليسيان، أفضل روابط مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت، على موقع يلا شوت المتخصص في نقل المباريات الدولية والكبرى وبشكل مجاني دون أي رسوم وللوصول لرابط مشاهدة مباراة تونس وجزر القمر عبر موقع يلا شوت هنـــــــا

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ويواجه المنتخب التونسي نظيره جزر القمر، الخميس، في مباراة ودية ستُقام في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن تحضيرات منتخب نسور قرطاج للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر انطلاقاً من يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتطلع الجماهير التونسية إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين، مثل رامي كعيب ومرتضى بن وناس وسيف الله اللطيف وعمر الرقيق والثنائي الجديد، شايم الجبالي ويان فاليري، وخصوصاً أن منتخب تونس مُقبل على مواجهة قوية ضد البرازيل يوم 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، التي لا تسمح ربما باختبار العناصر الجديدة.

وعلّق القادري في تصريحات، قائلاً: "كل لاعب في القائمة من حقه أن يحصل على وقت للظهور في التشكيلة، هذا أمر مؤكد، لكن لكل مباراة ظروف خاصة، ما يهمنا في مواجهة جزر القمر أن يكون الفريق بأكمله جاهزاً في هذا اللقاء"، ولمشاهدة المباراة اضغط هنــــــــــــا

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وأضاف القادري: "سنرى مجريات اللقاء، وبعد ذلك سنقوم بإقحام بعض العناصر، وفقاً لما سيحدث في المباراة، وأتمنى أن نوفّق في اختياراتنا التكتيكية والفنية. وأؤكد أننا سنتعامل بجدية كبيرة مع مواجهة جزر القمر، فهي لا تقلّ أهمية عن مواجهة البرازيل".

ووفقاً لتصريح القادري، فإن منتخب تونس سيبدأ بتشكيلته المثالية مع إمكانية اشراك بعض اللاعبين الجدد في الشوط الثاني، في وقت من المتوقع أن لا يبدأ العابدي والمساكني المباراة، نظراً لعودتهما من الإصابة في الفترة الأخيرة.

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