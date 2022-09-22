سبب وفاه الفنان المصري هشام سليم ويكيبيديا- سبب وفاه هشام سليم السيرة الذاتية، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المصرية خلال الساعات الماضية بمشاعر الحزن والفقد على الممثل المصري هشام سليم، خاصة بعد الاعلان عن وفاة الممثل المصري هشام سليم المصاب بسرطان الرئة، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للوقوف على حقيقة وسبب وفاة الفنان هشام سليم بعد الاعلان عن وفاته بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، الأمر الذي دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسؤال عن سبب وفاة النجم المصري هشام سليم والذي كانت أخر أعمال هشام سليم في الدراما كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي كان مأخوذًا عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية.

سبب وفاة الفنان هشام سليم

وتوفي اليوم، الخميس، الفنان المصري هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بمرض السرطان، ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الممثل المصري الراحل. ومن المقرر تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

والفنان الراحل ولد في القاهرة عام 1958، وهو نجل رئيس النادي الأهلي الأسبق، صالح سليم، ودخل إلى عالم التمثيل صبيا إذ قدم على مدى مشواره عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

ومن أشهر أفلامه "عودة الابن الضال" و"إمبراطورية ميم" و"تزوير في أوراق رسمية" و"اغتيال مدرسة" و"يا مهلبية يا" و"خيانة مشروعة"

أسباب وفاة هشام سليم

وعانى الفنان الراحل في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، وتعرض لمضاعفات خطيرة أدت لتدهور حالته الصحية ودخوله أحد المستشفيات الخاصة، ومكوثه به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وكان آخر ظهور تلفزيوني للفنان هشام سليم في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في شهر رمضان 2021، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب. أما آخر ظهور سينمائي له، فكان في فيلم "موسى" مع الممثل كريم محمود عبد العزيز.

وخلال الأشهر الماضية، اختفى سليم عن محيطه بعد أن غير أرقام هواتفه، ولم تستطع نقابة الممثلين، برئاسة أشرف زكي، الوصول إليه، وفقًا لتصريح صحافي جاء على لسان مسؤولة الملف الطبي في النقابة، الفنانة نهال عنبر، في آب/ أغسطس الماضي.

سبب وفاة هشام سليم الفنان المصري

وقالت عنبر إنها وغيرها من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية حاولوا التواصل مع سليم دون جدوى، فأرقام هواتفه إما غير متاحة أو لا يردّ على الاتصالات الواردة عبرها، مؤكدة أنها تحترم رغبته في التكتم على حالته الصحية، وتمنت أن يكون بخير.

وفي ظل تارجع حالته الصحية، لم يظهر سليم على أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية، ولم يعلّق على أي حدث على الإطلاق، رغم ما عُرف عنه من نشاط على حساباته، ما لفت انتباه الجمهور إلى غيابه.

إنا لله وإنا إليه راجعون….. رحم الله الفنان القدير #هشام_سليم وأسكنه فسيح جناته…. البقاء لله pic.twitter.com/nOw9sw6zTL — Youssef el sherif (@ElSherif) September 22, 2022

هشام سليم السيرة الذاتية

فيما يلي أهم المعلومات حول الحياة الشخصية والمسيرة المهنية والسيرة الذاتية للممثل المصري هشام سليم:

الاسم الكامل: هشام محمد صالح سليم.

هشام محمد صالح سليم. تاريخ الولادة: السابع والعشرون من شهر كانون الثاني يناير عام 1958.

السابع والعشرون من شهر كانون الثاني يناير عام 1958. مكان الولادة: العاصمة المصرية القاهرة.

العاصمة المصرية القاهرة. العمر: أربعة وستون عامًا.

أربعة وستون عامًا. الجنسية: مصري.

مصري. عدد الأولاد: ثلاثة.

ثلاثة. أسماء الأولاد: نور وزين الشرف وقسمت هشام سليم.

نور وزين الشرف وقسمت هشام سليم. المهنة: ممثل.

ممثل. الجامعة: جامعة حلوان.

جامعة حلوان. التحصيل العلمي: بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق.

بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق. سنوات النشاط: منذ عام 1972 حتى اليوم.

أعمال الفنان الراحل هشام سليم

وفي مقالنا سبب وفاه الفنان المصري هشام سليم ويكيبيديا- سبب وفاه هشام سليم السيرة الذاتية، خلال مشواره الفني الذي بدأ منذ عام 1972، وعلى مدى خمسين عامًا قدم الممثل المصري أعمالًا منوعةً في السينما والتلفزيون والمسرح لاقت نجاحًا كبيرًا ومن أبرزها:

مسلسل حسن الهواري عام 2018.

أهل إسكندرية عام 2014.

فيلم قليل من الحب كثير من العنف عام 1995.

فيلم 45 يوماً عام 2007.

فيلم جمال عبد الناصر عام 1999.

مسلسل مجنون ليلى وهو مسلسل إذاعي عام 2008.

برنامج عفاريت حسين الإمام.

مسرحية شارع محمد علي عام 1991.

برنامج الليلة مع هالة سرحان عام 1997.

مسلسل حرب الجواسيس عام 2009.

مسلسل اختفاء سعيد مهران عام 2010.

النادي الأهلي ينعى الفنان هشام سليم pic.twitter.com/xexhL7o79c — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 22, 2022

مرض وفاة الفنان هشام سليم

وفي أيار 2022، كشف الفنان هشام سليم عن إصابته بمرض السرطان.

وقال: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كورونا والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتي والحمدلله".

سبب وفاة هشام سليم ما هو مرضه

وفي مقالناسبب وفاه الفنان المصري هشام سليم ويكيبيديا- سبب وفاه هشام سليم السيرة الذاتية، يذكر أن الفنان هشام سليم اختفى طوال الفترة الماضية بعد تداول عدد من الأنباء عن إصابته بمرض السرطان وسط تكتم شديد من الفنان البالغ من العمر 64 عاماً عن أخبار وتفاصيل حالته الصحية.

وتداولت العديد من الصحفات المهتمة بأخبار المشاهير خبر إصابة هشام سليم بالسرطان بعد أنباء تفيد بنقله إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة، إلا أن هذا الخبر يعود إلى عام 2016، حيث نقل نجم مسلسل ليالي الحلمية إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة إثر حالة من الإجهاد في أثناء تصوير المسلسل الرمضاني.

وفي تسجيل صوتي عرض في برنامج ET بالعربي، كشف هشام سليم عن حالته الصحية في رسالة للجمهور قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كوفيد والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، كل اللي يجيبه ربنا كويس... وأنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله، وقاعد في السخنة"، دون تصريح واضح بإصابته بالمرض.

ووجه عدد من نجوم الفن رسائل دعم لسليم أبرزهم النجمة شريهان التي كتبت عبر تويتر: "سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامى الطيبة الجميلة".

يذكر أن آخر أعمال هشام سليم مشاركته في فيلم "موسى" والذي يجسد فيه دور لواء بالداخلية، ويشاركه فيه البطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين

Such a heartbreaking news!!! I Loved this man & always had so much respect for him!! 😢😢

Rest in Peace Hisham Selim.🙏 We lost an Amazing actor and a great person. He will be terribly missed. 😔💔 #هشام_سليم pic.twitter.com/i20rFGOcmB — Şคlly✨ (@Westlife_sally) September 22, 2022

الفنان هشام سليم السيرة الذاتية ويكيبيديا

وضمن مقالنا سبب وفاه الفنان المصري هشام سليم ويكيبيديا- سبب وفاه هشام سليم السيرة الذاتية، الفنان المصري هشام محمد صالح سليم من مواليد العاصمة المصرية القاهرة في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني يناير عام 1958 وهو في الرابعة والستين من العمر، وهو ممثل مصري معروف قدم العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وقد بدأ مسيرته الفنية منذ أن كان في الرابعة عشرة حيث لعب دورًا في فيلم إمبراطورية ميم الذي عرض عام 1972 وكان ابن فاتن حمامة، كما يعمل في قناة سكاي نيوز عربية حيث يقدم برنامج حوار القاهرة وهو ابن لاعب كرة القدم المصري الشهير محمد صالح.