ديفيد فيا: ليفاندوفسكي قادر على التألق في أي دوري

مدح ديفيد فيا نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا الحالي، مشيرا إلى أنه قادر على التألق في أي دوري نظرا لقدراته وخبراته الكبيرة.



وقال فيا، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير": "ليفاندوفسكي هو أحد أفضل المهاجمين في السنوات الأخيرة، والتكيف أمر إلزامي دائما، ولاعب بموهبة ليفاندوفسكي قادر على اللعب في أي ناد وأي دوري".

وأضاف: "ليفاندوفسكي يتمتع بالكثير من الموهبة والجودة والخبرة، ولم يكن هناك شك في قدراته، بصرف النظر عن المدة التي استغرقها في التأقلم".



وعن وجود تشافي كمدير فني لبرشلونة، علق: "أظهر أمورا إيجابية للغاية خلال العام الماضي، وتأثير وجوده واضح".



وزاد: "بالتأكيد جميع التعاقدات هذا العام تجعل الفريق قويا بعد السنوات الماضية التي لم تكن جيدة لبرشلونة، وبصفتي مشجع أتمنى أن يقدم الفريق موسما جيدا".



وأتم: "فريق مثل برشلونة يجب أن يقاتل دائما من أجل كل الألقاب، وبعد التعاقدات والأداء الذي قدمه الكثير من اللاعبين في بداية الدوري، فهناك أمل للفوز بالألقاب".