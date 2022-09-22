فوائد مهمة للأعشاب والأغذية المستخدمة في الطب البديل- يبحث الكثير عن فوائد الأعشاب والأغذية المستخدمة في الطب البديل فهي الأفضل في علاج الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية، حيث لا تنطوي على أعراض جانبية قوية كما هو الحال في الأدوية الكيميائية، فيتم استخدام أوراق أو جذور وبذور بعض الأعشاب لعلاج أمراض المعدة والعظام والمفاصل والبشرة والجلد وغيرها من الأمراض .

وتحتاج الأعشاب الطبية إلى الإلمام بقائمة الأمراض التي تعالجها وفوائدها العلاجية حتى يمكن استخدامها والاستفادة منها على أكمل وجه، وهذا ما سيوضح في المقال التالي.

فوائد الأعشاب بالطب البديل

هنالك العديد من الأعشاب التي تُعتبر من أفضل خيارات العلاج، فهي خالية تمامًا من أي مواد كيميائية أو ألوان صناعية ومواد حافظة، كما تغني عن تناول الأدوية في بعض الأحيان، ومن أهم فوائد الأعشاب والأغذية المستخدمة في الطب البديل ، ما يلي:

تُصنف على أنها خالية من الآثار الجانبية مقارنة بالأدوية الكيميائية.

تستخدم في علاج عدد كبير من الأمراض، وتغني على العلاج الدوائي في كثير من الحالات.

تساعد في علاج أمراض السكري والكبد ومشكلات الجهاز الهضمي.

تتميز بانخفاض أسعارها وتوفرها.

تتميز بسهولة الاستخدام يمكن تجهيزها وتناولها بسهولة ويسر.

تستخدم بعض الأعشاب لعلاج أكثر من مرض في نفس الوقت.

تدخل الأعشاب في تصنيع الكثير من الأدوية.

يمكن الجمع بين العلاج بالأعشاب وأنواع أخرى من العلاج الطبيعي مثل الإبر الصينية والعلاج الطبيعي.

أهم الأعشاب الطبية

أجمعت الأبحاث على أهمية وفوائد الأعشاب، والتي نذكر منها الأتي:

الشاي الأخضر، يقدم للجسم العديد من الفوائد، ويمنح الجسم الطاقة والحيوية، فهو بديل صحي مناسب للمشروبات المحتوية على الكافيين.

البابونج، يتميز برائحة عطرية مميزة يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، ويستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي.

اليانسون، هذه البذور العشبية الصغيرة تستخدم كمهدئ للجهاز العصبي والتخلص من القلق والتوتر، كما يعالج الغازات والانتفاخ، يحسن أداء الجهاز الهضمي، ويعمل على إدرار البول ويحسن أداء الكليتين.

الزنجبيل، النبات ذو الرائح النفاذة والطعم القوي، مفيد في علاج مرض النقرس، ويهدئ المعدة يعالج القيء والغثيان، يعالج النقرس، ويساعد في حماية الأوعية الدموية وتقويتها.

الزعفران، يتميز بلون برتقالي ورائحة وطعم مميز، يعتبر من المسكنات القوية، كما يعتبر من أهم الأعشاب المستخدمة لتقوية الجهاز العصبي.

الكركم، نبات أصفر مميز، يستخدم في إعداد الوجبات الشهية، يعتبر مضاد حيوي طبيعي يحمي الجسم من الأمراض ويقوي الجهاز المناعي.

النعناع، هذا النبات الأخضر الشهير الذي يعتبر من أكثر الأعشاب استخدامًا في الطب البديل، يعالج الانتفاخ والغازات، ويحسن أداء لجهاز الهضمي، ويحافظ على صحة اللثة والفم ويمنحه رائحة منعشة.

العرقسوس، نبات شهير يستخدم كمشروب بارد منعش، أو دافئ بعد غليه في الماء، يستخدم في الطب البديل لعلاج الكحة والبلغم، ويحسن أداء الجهاز التنفسي، كما يعتبر ملين طبيعي يعالج الإمساك.

السحلب، هذا المشروب الشتوي الذي يمنح الجسم الدفء في ليالي الشتاء الباردة، يعالج الإسهال خاصة عند الصغار، ويعالج قرحة المعدة والنزيف الداخلي.

فوائد الأعشاب في الطب البديل

الطب البديل من المجالات الخصبة التي لا تتوقف أبدا عن العطاء، ويقدم المزيد من الأعشاب والأغذية التي تستخدم في علاج الأمراض، منها :

ماء الشعير، يعالج السعال والحرارة المرتفعة، كما يُعد غسول جيد للجروح والتقرحات الجلدية، ويساعد في علاج الإسهال والتهابات الأمعاء، ويستعمل مغلي نخالة الشعير في غسل الجروح المتقيحة.

زيت الخروع، من أشهر أدوية الطب البديل، حيث يستخدم كملين وعلاج للإمساك، كما أنه مفيد لعلاج الأمراض الجلدية والقرح والحبوب، ويساعد في تقوية الشعر والرموش، وفي إدرار لبن الرضاعة.

مغلي الشمر، من الأعشاب التي تستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، ويعالج الغازات، وينشط الدورة الدموية، ومضاد قوي للالتهابات، كما يعالج السعال ويطرد البلغم.

التمر الهندي، هذا المشروب المنعش في أيام الصيف الحارة، يستخدم في علاج الإمساك، ويعالج ارتفاع درجة الحرارة، ويزيل الحموضة الزائدة في الجسم، كم يفيد في علاج التهابات الجهاز التنفسي والسعال.